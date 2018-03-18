太陽花學運人物 現在呢？》之一 「亂神」黃國昌

太陽花之役，黃國昌和其他要角用全世界最戲劇化的巨型舞台——立法院，熱鬧地演了一場大戲。（本報系資料照片）

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中時電子報

前言

猶記2014年3月18日當晚，反對黑箱服貿的學生及民眾突破警力，衝進立法院占領議場，開啟24天「太陽花學運」，「三一八占領立法院」被控犯罪部分，台北地院去年以黃國昌等 22 人行為符合「公民不服從」概念 7 要件，對全數被告做出無罪宣判。

案經上訴，台灣高等法院日前做出二審判決，仍判黃國昌等 22 人無罪。

今天318「太陽花學運」滿4週年，當年的學運焦點人物，現在都在做甚麼呢？

●亂神一黃國昌， 2015年與閃靈樂團主唱林昶佐、律師邱顯智等人成立「時代力量」政黨，2016年投入立法委員選舉當選，時力獲得5個席次，成為國會第3大黨。

但是進入國會後，黃國昌問政成績尚待評價，但獨特的問政方式引人矚目。他曾在鏡頭前聲嘶力竭、哽咽發言，再問「你們誰看到我流眼淚」；他不穿雨衣在雨中勘察颱風災情，然後拍下全身溼淋淋的照片放到臉書；他自稱為了「苦法警所苦」要夜宿地院，讓地院再指派法警來招待大委員……，這些做法被外界批評作秀。

黃國昌進立法院時自詡「戰神」，但是有位前立委則認為他搗亂了社會秩序，根本不是什麼「戰神」，而是「亂神」。（本報系資料照片）
民間團體去年發動罷免黃國昌案，儘管最後沒過關，但同意的票數強壓不同意票數，讓他顏面盡失。（本報系資料照）

因此民間團體去年發動罷免黃國昌案，儘管最後投票結果出爐，因同意票未達門檻，最後沒過關，但同意的票數強壓不同意票數，讓他顏面盡失，

黃國昌進立法院時自詡「戰神」，但是有位前立委則認為，黃國昌在318太陽花學運時搞亂了社會，在高雄大學任教時發生師生戀，根本不是什麼「戰神」，而是「亂神」。

(中時電子報)

黃國昌不穿雨衣、不撐雨傘在雨中勘察颱風災情，然後拍下全身溼淋淋的照片放到臉書，被批為作秀。（本報系資料照片）

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