太陽花學運人物現在呢？》之二 「摸奶手」陳為廷

2018年03月18日 01:01 中時電子報 吳家詮

前言

猶記2014年3月18日當晚，反對黑箱服貿的學生及民眾突破警力，衝進立法院占領議場，開啟24天「太陽花學運」，「三一八占領立法院」被控犯罪部分，台北地院去年以黃國昌等 22 人行為符合「公民不服從」概念 7 要件，對全數被告做出無罪宣判。

案經上訴，台灣高等法院日前做出二審判決，仍判黃國昌等 22 人無罪。

今天318「太陽花學運」滿4週年，當年的學運焦點人物，現在都在做甚麼呢？

為廷2014年底挾高人氣和高知度，以政壇新星之姿豪氣宣布角逐苗栗縣立委補選，但隨之襲胸、性騷事件被曝光，灰頭土臉地宣布退選立委。（本報系資料照片）

●摸奶手—陳為廷

在學運中為學生領袖之一的陳為廷，2014年底挾高人氣和高知度，以政壇新星之姿豪氣宣布角逐苗栗縣立委補選。隨即被PTT八卦版網友揭露他在2008年念高中時期曾經在捷運襲胸一名高中女學生。

之後，媒體又繼續揭露他先前的客運及夜店性騷擾案件，陳為廷因此有「摸奶手」稱號，也因此灰頭土臉地宣布退選立委。2017年4月21日，到時代力量黨團擔任法案助理。

日前太陽花學運獲高院二審宣判無罪，陳為廷在聽完宣判後，「敬告」大陸國家領導人「當你想動手，台灣人民會起身抵抗」。結果有網友在臉書kuso發起「1人捐1元」，買機票送陳為廷去北京。

(中時電子報)