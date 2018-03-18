太陽花學運人物現在呢？》之三 「太陽花女王」劉喬安

2018年03月18日 02:02 中時電子報 吳家詮

前言

猶記2014年3月18日當晚，反對黑箱服貿的學生及民眾突破警力，衝進立法院占領議場，開啟24天「太陽花學運」，「三一八占領立法院」被控犯罪部分，台北地院去年以黃國昌等 22 人行為符合「公民不服從」概念 7 要件，對全數被告做出無罪宣判。

案經上訴，台灣高等法院日前做出二審判決，仍判黃國昌等 22 人無罪。

今天318「太陽花學運」滿4週年，當年的學運焦點人物，現在都在做甚麼呢？

劉喬安改名「DJ Via」，轉型當「派對女王」，首場演出選在去年4月1日墾丁廣場音樂派對，大秀性感身材。（本報系資料照）

學運後劉喬安卻陸續被人向媒體爆料指她涉及援交、捲入跨國仲介賣淫，負面新聞不斷，官司纏身。（本報系資料照）

●太陽花女王—劉喬安

劉喬安當時參加太陽花學運靜坐，被拍到頭戴「民主不能被交易」布條、身穿熱褲、馬靴的美照而走紅，獲封「太陽花女王」，學運後卻陸續被人向媒體爆料指她涉及援交、捲入跨國仲介賣淫，負面新聞不斷，官司纏身和判刑，形象全毀。

後來，她改名「DJ Via」，轉型當「派對女王」，首場演出選在去年4月1日墾丁廣場音樂派對，大秀性感身材，果然一炮而紅。

當天雖然天氣陰冷，但是劉喬安穿著清涼，一襲熱辣的雪白緊身服，綁著熱情洋溢的辮子頭，帶著耳機刷唱盤，隨著音樂熱情起舞；她還在臉書上貼出超不科學的長腿照，低胸緊身衣和深V網襪藏不住性感身材。涉仲介賣淫形象全毀的劉喬安，靠熱辣ＤＪ翻紅。

(中時電子報)