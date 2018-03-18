太陽花學運人物現在呢？》之四 「西瓜說」林飛帆

2018年03月18日 03:01 中時電子報 吳家詮

前言

猶記2014年3月18日當晚，反對黑箱服貿的學生及民眾突破警力，衝進立法院占領議場，開啟24天「太陽花學運」，「三一八占領立法院」被控犯罪部分，台北地院去年以黃國昌等 22 人行為符合「公民不服從」概念 7 要件，對全數被告做出無罪宣判。

案經上訴，台灣高等法院日前做出二審判決，仍判黃國昌等 22 人無罪。

今天318「太陽花學運」滿4週年，當年的學運焦點人物，現在都在做甚麼呢？

林飛帆退伍後幫「時力」輔選，該黨去年台南黨部成立大會，一席「西瓜說」引起譁然。（本報系資料照）

●西瓜說一林飛帆

林飛帆退伍後雖然較少在政治檯面上露臉，但是仍然為時代力量、綠社盟參選人站台輔選，除了本土改革運動，現在也與亞洲推動民主人士合作，並前往倫敦攻讀碩士學位。

2017年9月3日，時代力量舉辦台南黨部成立大會，林飛帆到場祝賀，他在大會當中意有所指表示，台南市明年市長選情是「某個黨推個西瓜出來選舉都會當選」，此言一出，引起民進黨黨內一陣譁然。

林飛帆去年與愛情長跑8年的女友林雅萍結婚，升格人夫，他與愛妻子生活甜蜜，羨煞旁人。學運期間林飛帆代表學生對外發言，因口條清晰、思維條理分明，加上略微靦腆的外表，吸引不少女性粉絲注意，不過，林飛帆從就讀成大時就已與林雅萍交往，兩人感情穩定，臉書盡是兩人放閃的PO文，也粉碎他與宜蘭民進黨青年軍成員交往的謠言。

(中時電子報)