台頂尖大學排行大洗牌 結果令人超意外

台灣大學一直以來都在排行第一。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

說到台灣頂尖大學，大家就會很自然地提到「台清交成」(台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學)，不過在台灣知名論壇批踢踢(PTT)就出現了一篇有關台灣頂尖大學的討論，網友提問台灣的頂大排行到底是「台清交成」還是「台清成交」？沒想到引起網友熱議。

一名網友先是在批踢踢上發問，台灣的四間頂尖大學「台清交成」的排行到底是怎麼樣排？沒想到引起另外一名網友就PO出上海交通大學做的，近年兩岸三地的大學排行，2011年時台大還在第一名，不過從2015、2016、2017年就開始逐漸下降，直到去年甚至還僅在第10名，而清華大學則是保持平穩的在前5名之內，而交通大學則是在2015跌至11名後，就一直在13、14名間徘徊。

PTT上有網友在分析台灣頂尖大學排行。(圖/翻攝自批踢踢)

而在南部的成功大學，則是2011年排行在14名，到了2015年下降了一名，2016年掉到了18名，2017年則是掉到了20名之外，排行在28名，網友也表示，這樣看來現在台灣頂尖大學已不是「台清交成」而是只剩「台清交」。不過另外也有網友指出，依照這個排名看來，台大也不再是第一，第一名的寶座應該是「清華大學」，排序應該是「清台交」。

(中時電子報)

文章來源：PTT 網址

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