疑丈夫跟小姑亂倫 新莊狠嫂隱忍一年痛下毒手聲押禁見獲准

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38歲張芳馨痛下毒手殺害同住的葉姓小姑後以水泥封屍，偵訊時，張芳馨坦承犯行，供稱懷疑丈夫與小姑亂倫，且嫁進來之後常被婆婆、小姑欺負，早在一年多年就想殺小姑，事發後很擔心2個小孩日後生活，新北地檢晚間依涉犯殺人重罪，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

偵訊時，張芳馨心情沮喪表示，本來就因房產問題跟小姑感情不好，去年初又聽孩子講說「爸爸喝醉酒，說跟姑姑睡在一起3次」，心情大受打擊，但卻遲遲不敢跟丈夫確認真相，一直將秘密隱藏在心裡，加上小姑時常打電話到娘家鬧，從一年起就想殺小姑，卻都因孩子咬牙忍下。

張芳馨表示，13日與哥哥聊天時，意外發現小姑2天前又打電話到娘家嗆聲「趕快把女兒帶回家！」再也忍不住心中的恨意，拿出幾個月前買好的封箱膠帶，決定置小姑於死地，殺害後認為埋在自己家最安全，但為了去除屍臭，才買水泥依續從屍首、身體到腳覆蓋封存。

張芳馨稱，14日時小姑公司老闆曾找上門，先生有去開小姑房門，但因小姑平常出遠門時都會鎖門，因此不以為意，直到16日公司老闆又找上門，才決定夥同鎖匠開門，「當時覺得無法藏了，因此未阻止他們開門。」

葉女親友則指出，葉女曾PO出雙腳瘀青照，稱遭到大嫂家暴，嚇得想去申請保護令，因此幾天前聯繫不上人後，就連夜北上探視。

張女丈夫葉吉祥對於妹妹遭到妻子殺害，僅稱「都不知情」，也未提及亂倫一事，雙方各說各話，檢調將持續清查有無其他共犯。

(中時)

被撞倒後遭輾爆頭部　刑事小隊長…

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