美專家： 台旅法對行政部門無約束力 預期大陸將懲罰台灣

卡內基和平研究院副院長、前美國在台協會台北辦事處處長包道格。(本報系資料照)

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卡內基和平研究院副院長、前美國在台協會台北辦事處處長包道格表示，《台灣旅行法》顯示了美國國會對台灣和台灣人民的讚賞，透露了對中國大陸行為感到不安；他預期在川普簽署《台灣旅行法》後，中國大陸將以懲罰台灣做為回應。

川普總統16日簽署了美國國會參眾兩院通過的《台灣旅行法》，使其正式成為法律。包道格認為，這是美國國會對中國大陸行為感到不安的進一步表現，關鍵在於，當這項法案必須付出高代價時，國會可以躲藏在行政部門後面；中國大陸通常的回應則是懲罰台灣，因為更容易，成本更低，「我預計這種情況在川普簽署《台灣旅行法》後會發生。」

華府智庫「全球台灣研究中心」 執行長蕭良其表示，《台灣旅行法》是以「國會認為」（sense ）獲得通過，對行政部門沒有約束力。不過，這是一個意義重大的舉動，《台灣旅行法》獲得國會參眾兩院一致通過，且川普總統簽署成為為法律，美國國會和總統共同向台灣人和台灣民選領導人傳遞了強而有力的支持，表明支持台灣作為美國的民主和安全合作夥伴。

蕭良其指出，台美雙方高層互訪的限制，在很大程度上是自行強加的，並未依法禁止，所以現在取消這些限制並不代表美國對台政策本身的變化，美國仍信守《台灣關係法》、六項保證和美國的「一個中國」政策。

華府智庫傳統基金會亞洲中心主任羅曼則認為，《台灣旅行法》並不意味承認台灣是一個獨立的國家， 也不表示美國立即就會派遣國務卿或國防部長訪台，但這確實意味著美國將在更高的層級上做更多的事情。

(中時)

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