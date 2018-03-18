2018年03月18日 07:16 中時電子報 綜合報導

@中國時報

美國總統川普16日簽署了《台灣旅行法》（HR535），使其正式成法律並立即生效。由於該法位階等同《台灣關係法》，強烈改變美中台三方互動政治基礎，大陸駐美大使館隨即聲明，稱其嚴重違反「一中原則」，表達強烈不滿和堅決反對。美AIT前台北辦事處長包道格預料，大陸將會懲罰台灣。

姑嫂失和引殺機再封屍！嫂嫂張芳馨全家借住小姑葉秀鳳新北新莊區的家，同住一屋15年，長年因房產問題失和，張女甚至懷疑丈夫與小姑「亂倫」，13日再因細故爆發口角，張女盛怒下拿啞鈴擊昏葉女再拖進浴室溺斃，接著騎車到五金行買30包水泥封屍，全家伴屍4天，直到葉女公司打電話到家裡找人，案件才曝光，警方17日敲碎水泥塊後起出屍身，將張女依殺人罪移送，檢方聲押獲准。

大陸祭出惠台31項措施，行政院前天以「8大強台策略」因應，但挨批內容空洞。對此，台北市長柯文哲昨指出，要想想看怎麼因應大陸31項惠台措施；至於壯台政策，柯認為台灣應在產業布局中，找到產業鏈上的特殊位置，因為跟對岸拚製造業是「死定了」，台灣成不了大陸的對手。

深澳燃煤電廠環評過關各方譁然，行政院長賴清德一席「深澳使用乾淨的煤」說法更引起地方反彈，新北市長朱立倫昨日就反駁說，「煤沒有所謂乾淨或不乾淨」，並重申新北市不會再核發任何的生煤許可證。至於有意參選新北市長的侯友宜、周錫瑋亦同聲譴責。

@旺報

中共總書記習近平17日獲得全國人代會全票贊成，連任國家主席和國家軍委主席，維持「黨政軍」三位一體，正式邁入第二任期；排序第三的中央政治局常委栗戰書，也以全票當選全國人大委員長；中紀委前書記王岐山，在卸下中央政治局常委後上演「王者歸來」，當選國家副主席，在大陸修憲通過取消正副主席任期限制後，「習王體制」儼然成形。

偉大領袖出現的重要時刻「天有異象」，是一些歷史故事常有的情節。習近平17日正式連任國家主席，巧的是，同一時間北京正飄下睽違快半年的紛飛大雪，有人大代表私下說，這是「瑞雪兆豐年」，象徵習近平邁入第二任後，國運將會更加昌隆。

美國總統川普才剛簽署台灣旅行法，開啟台灣高層官員前往華府訪問大門，就傳出台迫不急待要派遣高階經貿官員訪美，向美方說明台美經貿以及台灣身為美國安全夥伴的重要性，希望能爭取鋼鋁關稅豁免。

亞太和平基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山17日表示，習近平面對內外形勢，只許成功、不許失敗，但無論成敗、台灣都無法置身事外；他指出，台灣非得與大陸打交道，但問題在如何突破兩岸僵局，根據他與習身邊人接觸的經驗，習雖然個人意志很強，但妥協空間很大，他有得到大陸已浮現「蔡英文並非不可改變」的說法，意味大陸不是鐵板一塊，並非不可能轉變對民進黨的認知。

@工商時報

中美貿易戰疑慮未除，台股短線多空拉鋸，時序又將步入第2季營運淡季，法人建議聚焦第2季漲價題材股，在基本面支撐下，包括南亞科、華新科、台泥等獲法人青睞加碼，股價有機會領先突圍。

交通部觀光局統計，今年1月份我國觀光旅館住用率僅52.12％，創下14年來新低，更是23年來同月最低紀錄！尤其許多專營陸客生意的旅館住用率更跌到5成以下，觀光產業今年恐將真正進入寒冬。業者認為，旅館平均住用率應該要在6成以上，台北市更應維持7成以上，才是正常狀況。

全世界迎向智能化時代，無人店襲捲零售業，講究「服務是最大價值」的傳統百貨業，在大微利下積極節流，近年興起以數位化管理進行costdown，去年起已展開優退、收銀員砍半、甚至撤掉客服部門動作，而百貨業回應智能零售趨勢也已無可避免。

台灣被國際資產管理機構視為亞洲地區重要的共同基金銷售市場，然而，台灣「自產的」共同基金卻始終走不出去。為了讓國內投信基金走出去，投信投顧公會理事長張錫將再出新招，第1招是讓台灣加入亞洲區域基金護照聯盟，第2招是透過Feeder Fund（連結基金）方式，讓國內共同基金在國外上架。

(中時電子報)