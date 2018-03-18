拆夥彭帥後第1戰 謝淑薇印地安泉女雙奪冠

謝淑薇印地安泉女雙奪冠。(資料照,美聯社)

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謝淑薇印地安泉女雙奪冠。(資料照,美聯社)

才宣布和中國大陸彭帥拆夥，謝淑薇與雙打新歡捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strýcová），印地安泉網賽女雙出發，兩人一路過關斬將，決賽6比4、6比4拍落大會頭號種子俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）／維辛尼娜（Elena Vesnina）奪冠，抱回生涯第20座女雙冠軍。

男女共站的印地安泉賽屬於WTA超強賽(Premier Mandatory)，是僅次年終賽的最高等級，一年僅4站，女子總獎金797萬美金(約新台幣2.34億元)，謝淑薇與搭檔平分近44萬美金(約新台幣1291萬元)的稅前獎金，世界女雙積分再添1000分。

謝淑薇、史崔可娃16強拍退詹家姊妹，4強再擊敗勁敵大會第3種子加拿大達布蘿絲姬（Gabriela Dabrowski）／大陸徐一幡，直闖決賽。18日決賽面對大會頭號種子俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）和維辛尼娜（Elena Vesnina），謝淑薇／史崔可娃首盤率先破發，雖被回破，但台捷組合盤末加壓，連下3局搶先聽牌。

次盤雙方破發大戰，台捷組合連破帶保搶下3比1領先優勢，瑪卡洛娃／維辛尼娜逆勢崛起倒趕3局超前，不過關鍵時刻謝淑薇／史崔可娃穩住陣腳，第8局保發，9局賞對手鴨蛋破發成功，第10局史崔可娃發球再度複製劇本，連下4分，6比4、6比4直落二捧冠。

無獨有偶，謝淑薇前一次在此地封后2014年印地安泉女雙搭檔正是彭帥，儘管攜手拚戰的隊友換人，謝淑薇仍睽違4年重返后座，這也是謝淑薇生涯第20座女雙冠軍。

(中時電子報)

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