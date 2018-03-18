髮夾彎不夠看！洪孟楷曝民進黨治國最可恥的事

2018年03月18日 08:22 中時電子報 謝雅柔

環保署日前在內部會議因副署長詹順貴的關鍵票下，以9：8的票數，通過宜蘭深澳電廠的環評案，行政院長賴清德更稱深澳火力發電廠所用的煤是「乾淨的煤」。對此，國民黨發言人洪孟楷說，現在民進黨治理國家來說，可恥的不是髮夾彎不斷，而是明知錯誤，卻還在鏡頭前硬凹自己沒錯。

深澳燃煤電廠環差案14日闖關通過，引發各界譁然，投下關鍵票的環保署副署長詹順貴被罵慘。賴清德日前在立法院受訪表示，「深澳火力發電廠所用的煤是乾淨的煤，設備是超臨界的機組，這樣的發電，汙染量跟天然氣的差不多」。賴清德指出，詹順貴具有律師及環保專業，同時是社會運動的良心，希望社會支持此決定。

對此，洪孟楷在臉書舉台中市長林佳龍為例，並表示賴揆會說出如此沒常識的話，是被底下人誤導，還是跟日前台中市長林佳龍一樣，遇到一人公司詐騙集團，誤以為「海水可煉金」。「賴清德與林佳龍的超乎想像發言，根本就是被詐騙還幫忙數錢！」

洪孟楷指出，環保署強行通過要重建燃煤電廠，卻又不肯承認會造成空氣污染，多方矛盾的結果，就是讓賴清德說出「乾淨的煤污染少」這種連三歲小孩也知道的謊話。此外，洪說若真的有乾淨的煤污染少，那早就能申請世界級專利獨家壟斷，何以國外更先進國家無人使用？

「現在民進黨治理國家來說，可恥的已經不是髮夾彎不斷，而是明明知道是錯誤，卻還要在鏡頭前硬凹自己沒有錯」。洪說煤再怎麼乾淨，也抵不過政客心裡的黑！

(中時電子報)