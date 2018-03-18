MLB》天使教頭堅信：大谷翔平已漸步上正軌

2018年03月18日 08:17 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平轉戰大聯盟的投打「二刀流」挑戰，在熱身賽就面臨嚴峻考驗，大谷昨被洛磯打爆1.1局慘失7分，外界更出現把他下放小聯盟的聲音，不過，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)依舊對大谷有信心，並堅信大谷如今走到這步，差不多要開始觸底反彈了。

23歲的大谷熱身賽面對層級較低的「B Game」及大聯盟球隊，共先發4場投8.1局、掉15分責失，自責分率高達16.20；擔任打者時，則是20打數僅2安，打擊率剛剛好1成。雖然熱身賽數據僅供參考，但距開季不到兩周，大谷狀況還是如此，引起外界議論紛紛。

大谷歷經昨慘痛一役後，今沒出現在球場練球，而是待在室內，跟投手教練奈吉(Charles Nagy)回顧投球影片做檢討。索西亞表示，不是專為大谷這麼做，他們也會跟其他投手這樣討論，試著要跟投手做想法上的交流。

面對外界質疑大谷該不該留大聯盟，索西亞不想多談，不過他透露，天使用不同角度在評估大谷的狀況，著重投球本身、球的轉速、及整體過程，鮮少看自責分率等數據。索西亞仍對大谷有信心，「昨役第一局看來，他已經漸漸步上正軌了。」

回顧大谷昨役表現，首局雖被攻占一三壘，但安全下莊，並飆出2K，但第2局只解決1名打者，被打6安、慘失7分。索西亞樂觀以對，認為大谷將觸底反彈，「我們這周花很多心力，協助大谷找回該有的狀況，他也很認真，當他再次上場，希望我們跟他都能得到想要的結果。」

大谷接著下一場出賽將擔任打者，於美國時間周日對遊騎兵，投球登板的時間未定。不過，索西亞表示，大谷下一場可能會再去投小聯盟比賽，球隊需要他在開季前，嘗試把用球數拉到90球。

(中時電子報)