挪用救命錢補助業者不是第一次 館長怒譙「流氓都沒這麼垃圾」

2018年03月18日 08:44 中時電子報 簡怡欣

花蓮雲門翠堤大樓嚴重倒塌，救災人員以徒手搬運方式清除碎石，希望清出通道深入搜尋。（本報系資料照。林縉明攝）

花蓮震災善款被挪用補助受災產業引發社會輿論熱議，政府強調不是直接補貼業者，而是補助業者申請銀行紓困貸款所需支付的利息，且如此補助方式並非首例，台南地震也是如此。花蓮地震捐款百萬的館長陳之漢，昨(17)日深夜再開直播痛批善款遭濫用，直言「我們國家的人生病了」，怒譙「流氓黑道都沒這麼垃圾」。

陳之漢說，他在花蓮震災、台南地震、高雄氣爆都有捐款，原意是要幫助樓房崩塌、無處可住的災民，但救命錢卻被挪用紓困受災石材、觀光產業貸款利息，讓他痛批「莫名其妙」，質疑怎麼能將人民的錢、善心如此使用，有圖利廠商的嫌疑。

他強調，賑災捐款金額應該只能專款專用援助災民，但政府此舉根本是「豬隊友」，未來民眾恐不願再捐助，痛批「流氓、黑道都沒這麼垃圾」；他反問，為何距離花蓮地震發生已過一個月，竟還有花蓮粉絲留言表示至今沒拿到捐款，政府卻要編列預算補助業者紓困利息。

在此之前，花蓮震災善款監督與管理委員會召集人張善政17日曾於臉書指出，石材業、觀光業都是受災戶，補助受災產業不是第一次，善款委員會暫列的預算是未來業者需要進行紓困貸款時可能要支出的的紓困利息，並不是直接補助業者，會優先爭取中央或花東基金作為這筆經費的來源。

(中時電子報)