挪用救命錢補助業者不是第一次 館長怒譙「流氓都沒這麼垃圾」

在花蓮震災、台南地震、高雄氣爆都有捐款的館長陳之漢，17日深夜再開直播怒批善款遭濫用。（本報系資料照。中視提供）

友善列印
中時電子報
花蓮雲門翠堤大樓嚴重倒塌，救災人員以徒手搬運方式清除碎石，希望清出通道深入搜尋。（本報系資料照。林縉明攝）

花蓮震災善款被挪用補助受災產業引發社會輿論熱議，政府強調不是直接補貼業者，而是補助業者申請銀行紓困貸款所需支付的利息，且如此補助方式並非首例，台南地震也是如此。花蓮地震捐款百萬的館長陳之漢，昨(17)日深夜再開直播痛批善款遭濫用，直言「我們國家的人生病了」，怒譙「流氓黑道都沒這麼垃圾」。

陳之漢說，他在花蓮震災、台南地震、高雄氣爆都有捐款，原意是要幫助樓房崩塌、無處可住的災民，但救命錢卻被挪用紓困受災石材、觀光產業貸款利息，讓他痛批「莫名其妙」，質疑怎麼能將人民的錢、善心如此使用，有圖利廠商的嫌疑。

他強調，賑災捐款金額應該只能專款專用援助災民，但政府此舉根本是「豬隊友」，未來民眾恐不願再捐助，痛批「流氓、黑道都沒這麼垃圾」；他反問，為何距離花蓮地震發生已過一個月，竟還有花蓮粉絲留言表示至今沒拿到捐款，政府卻要編列預算補助業者紓困利息。

在此之前，花蓮震災善款監督與管理委員會召集人張善政17日曾於臉書指出，石材業、觀光業都是受災戶，補助受災產業不是第一次，善款委員會暫列的預算是未來業者需要進行紓困貸款時可能要支出的的紓困利息，並不是直接補助業者，會優先爭取中央或花東基金作為這筆經費的來源。

(中時電子報)

三大報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。