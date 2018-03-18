MLB》洋基二年級生破繭而出 多虧普侯斯

2018年03月18日 09:04 中時電子報 蔡銘仁

洋基二年級生韋德(Tyler Wade)上季多從板凳出發，不過今年熱身賽表現突出，有機會爭取先發二壘手，不只他自認打得完全像另一個的球員，洋基總教練波恩(Aaron Boone)也說，韋德表現著實超乎他預期，韋德能破繭而出，洋基可得感謝天使的普侯斯(Albert Pujols)。

韋德上季首登大聯盟，出賽30場打擊率1成55、上壘率2成22、長打率2成24，成績並不好。不過，他今年熱身賽至今打16場下來，繳打擊率3成13、上壘率4成52、長打率3成75的好成績，讓波恩對他的表現讚譽有佳，點名他在先發二壘的競爭行列中，是可能出線的人選之一。

韋德認為，休季期間透過訓練師萊特(J.T.Wright)引薦，而能跟普侯斯一起練球，對他的表現有很大的幫助，「他(普侯斯)已經打球20多年，能跟他對談、聽他興奮得跟年輕球員分享打擊技巧，感覺很特別。他可能不知道我是誰，卻找我一起練打，對我來說是別具意義的事。」

韋德跟普侯斯展開兩周的訓練，一周進行兩次，普侯斯也很快發現，韋德不擅打內角球的缺點。普侯斯也提出建議，微調韋德的打擊準備站姿，同時略抬高他的右手，更直接的迎向來球；韋德坦言，雖起初不太習慣，但普侯斯直言『這會幫到你很多』。

小改變也收到效果，韋德表示，「我現在更能掌握到球芯，能打出不錯的球、也有設定好自己的好球帶，感覺就像變成另一個球員。」儘管尼爾華克(Neil Walker)到來，可能衝擊到韋德的上場機會，不過，韋德已經贏得波恩的賞識，有機會從大聯盟開季。

波恩直言，他很喜歡韋德的多功能跟熱情，韋德的運動能力，所展現的速度及防守範圍，也讓球隊更有活力，「韋德這個春訓做了很多，彷彿他每天都在場上，做這些事，讓他成為足以影響比賽的球員。」

(中時電子報)