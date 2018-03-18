蔡政府推「強台」制陸 學者：實心皮球變空心蛋穀

副院長施俊吉（左二）、發言人徐國勇（右二）、教育部部長潘文忠（左）、文化部長鄭麗君出席記者會，宣布推動「八大強台策略」。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報

行政院在16日召開記者會，宣布推動四大方向及八大策略，以此反制大陸的惠台31項措施。對此，台南大學行政管理學系教授馬群傑分析，所謂「強台策略」只是包裝過去政策而已，蔡政府逐漸把台灣從「實心皮球」變成「空心蛋穀」。

馬群傑近日接受港媒中評社專訪，對蔡英文政府回應大陸惠台的舉措提出三點觀察如下：

第一，站在蔡政府立場：大陸宣布31項惠台措施，等於確定了對蔡政府不信任，代表觀察期已經過去，對台政策定調。也就是說，對台灣人民「軟」，但是對民進黨「硬」。

第二，站在國民黨立場：由於該黨在兩岸關係中的地位逐漸不受重視，大陸對台政策不僅跳過民進黨，也跳過國民黨。大陸逕行宣布惠台31項，反映的是對國民黨年底選舉可能產生的效應影響之忽視。

第三，站在台灣人民立場：比較大陸惠台31項，以及民進黨的「強台策略」，只會對蔡政府的不信任感逐漸流失。況且31項措施大多針對台灣人民，這讓民進黨「愛台灣」的主張越來越說不通。

馬群傑表示，行政院的四大方向及八大策略看似完備，實則意義不大。他認為，所謂策略不過只是蔡政府包裝過去政策的一場「作文比賽」，因為內容缺乏牛肉，反而政策宣示意味較濃。

另一方面，美國近期通過《台灣旅行法》，成為美中關係的新挑戰，台灣的態度很重要，若與美方配合，形同對大陸不友善。

馬群傑強調，台灣過去在美中台三方關係中，一直是保有彈性的「實心皮球」，換蔡政府上台，竟然搞成了「空心蛋穀」。未來若是美國拿台灣當籌碼，美中角力將對台灣產生壓力，耐得住嗎？

(中時電子報)

文章來源：馬群傑語中評：蔡政府把台灣變成空心蛋殼

因應大陸對台31項 政院推「八大強台策略」
髮夾彎不夠看！洪孟楷曝民進黨治… 稱詹順貴支持深澳電廠是「無能為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。