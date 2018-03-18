蔡政府推「強台」制陸 學者：實心皮球變空心蛋穀

2018年03月18日 09:08 中時電子報 黃以謙

行政院在16日召開記者會，宣布推動四大方向及八大策略，以此反制大陸的惠台31項措施。對此，台南大學行政管理學系教授馬群傑分析，所謂「強台策略」只是包裝過去政策而已，蔡政府逐漸把台灣從「實心皮球」變成「空心蛋穀」。

馬群傑近日接受港媒中評社專訪，對蔡英文政府回應大陸惠台的舉措提出三點觀察如下：

第一，站在蔡政府立場：大陸宣布31項惠台措施，等於確定了對蔡政府不信任，代表觀察期已經過去，對台政策定調。也就是說，對台灣人民「軟」，但是對民進黨「硬」。

第二，站在國民黨立場：由於該黨在兩岸關係中的地位逐漸不受重視，大陸對台政策不僅跳過民進黨，也跳過國民黨。大陸逕行宣布惠台31項，反映的是對國民黨年底選舉可能產生的效應影響之忽視。

第三，站在台灣人民立場：比較大陸惠台31項，以及民進黨的「強台策略」，只會對蔡政府的不信任感逐漸流失。況且31項措施大多針對台灣人民，這讓民進黨「愛台灣」的主張越來越說不通。

馬群傑表示，行政院的四大方向及八大策略看似完備，實則意義不大。他認為，所謂策略不過只是蔡政府包裝過去政策的一場「作文比賽」，因為內容缺乏牛肉，反而政策宣示意味較濃。

另一方面，美國近期通過《台灣旅行法》，成為美中關係的新挑戰，台灣的態度很重要，若與美方配合，形同對大陸不友善。

馬群傑強調，台灣過去在美中台三方關係中，一直是保有彈性的「實心皮球」，換蔡政府上台，竟然搞成了「空心蛋穀」。未來若是美國拿台灣當籌碼，美中角力將對台灣產生壓力，耐得住嗎？

(中時電子報)