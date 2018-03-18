愛台東夢想資助計畫 6組得獎

2018年03月18日 09:35 中時 黃力勉

立委劉櫂豪舉辦的「愛台東夢想資助計畫」，17日宣布得獎名單，從高中生到部落頭目都在獲獎名單之列，計畫勝出的民眾可以得到2萬至8萬元不等的獎金，讓計畫付諸實行。

劉櫂豪表示，有時候會想起小時候的志願，想要從事的工作、想要做的事，如今他已經有能力可以回饋社會，所以應當要協助有夢想的年輕人，才會催生愛台東夢想資助計畫。

今年計畫共有30件投件，初審通過16件，最終選出6件獲獎。

得獎的包括太麻里利里武部落頭目李政杭的「利里武部落祖靈屋樂分享晚會」、瑪瑤‧巴雅尤蔓「音你而在的地方」、謝宗廷的「台東市中央市場老店攤商故事語音採集計畫」、張誠芳「嶼食、嶼做─文化根」、黃俊儒與鍾亞玲「偏鄉小學及弱勢孩童關愛計畫」及張容容與黃書勤「102KM愛台東」。

李政杭表示，部落目前正在重建祖靈屋，祖靈屋重建後將能凝聚部落共識，透過照片及音樂，呈現利里武的文化。

謝宗廷表示，對他而言市場是一個城市最有活力的地方，中央市場已經50多年，許多攤商已經是第2代甚至第3代接手，他計畫逐一訪談、請攤商聊自己攤位的故事等，之後攤商的故事將放在網站上，攤位也有QR CODE可以掃描，讓台東甚至外地遊客可以知道攤商的故事。

(中時)