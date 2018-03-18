1日爆2凶殺案 網友驚問：新莊是不是很亂？

17日發生駭人聽聞的新莊水泥墓塚封屍案。(圖/中時資料照)

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中時電子報
45歲李姓男子疑因感情因素殺害女友。（圖/中天）
新莊治安問題嚴重。(翻攝自民國106年新北市治安概況分析報告)

新北市新莊區於17日當天，接連爆發「水泥墓塚封屍案」以及「情侶割喉情殺案」2起案件，就有網友在PTT論壇以「新莊是不是很亂？」為題發問，引起鄉民熱烈討論，才驚覺新莊的治安有嚴重問題。

該名網友提到，「三不五時就殺人，水泥封屍，不然就割喉，聚眾鬥毆，不然就火災，明明板橋人更多，為什麼新莊這麼亂。是新莊人難教化嗎？」引來大批鄉民討論。

一名居住在新莊的網友說明，此地人口構成大多為基層勞力說難聽點就是「做工的」，父母多半狂加班賺錢，延伸下來的教育，很可能造成很多二代走偏，以前是三重治安很差，尤其天台，可能是因為沒落，所以三重現在變好很多。

對於新莊治安問題，也有其他網友留言「還有河堤射子彈隨機槍殺路人」、「新莊真的比較凶，8+9都直接殺人的」、「新莊+三重，屌打全台灣」、「近幾年真得差很多」、「新莊人口越塞越多，警察管轄也有限，屁孩自然囂張」、「你怎麼會有新莊治安好的感覺？」

據於民國106年2月發布的「新北市治安概況分析」報告來看，新莊在101~105年間累積刑案最多，共計計37527件，居新北市之冠，相較之下，比第二名的三重區還要多出了5000多件。

(中時電子報)

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