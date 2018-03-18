稱詹順貴支持深澳電廠是「無能為力」 呂秋遠挨批：這種護航水準

呂秋遠(左)、詹順貴(右)。(報系資料照片合成)

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中時電子報
/綜合報導

環保署環評大會14日晚間審查台電深澳燃煤發電廠更新計畫環差案，正反兩方歷經3個半小時討論，最後由主席、環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，讓全案可修正後通過。消息傳出，環運出身的詹順貴遭痛批「鬥士變節」，也有人罵他，當官後換了位子就換了腦袋。律師呂秋遠臉書發文挺詹，指他根本「無能為力」，遭網友痛批「這種護航水準」，有網友指出，詹副署長大可以用行政手段拖延，一直拖到卸任後再由別人通過，至少人不是他殺的。

呂秋遠臉書貼文指出，這次會議並不是在審核環境影響評估，深澳燃煤發電廠的環境影響評估，早就在2006年通過，這次通過的，是環境影響差異分析評估。如果就這次比較分析的內容，詹很難投下反對票。因為這次的環境差異分析報告版本，是把原本的舊機組，改為新機組，污染量是原來的環境影響評估的三分之一。如果前次的環境影響評估通過，現在的版本比以前好。

支持呂秋遠觀點的網友說，砲火都指向詹順貴，很不公平「那些環評前我們就知道會支持深澳、造成八比八平手，卻不記名的投票部隊呢?」但也有網友痛批，如果主席是經濟部次長，他要護航通過，我完全贊成，但是詹副署長，他的職責，他的理念，他過去怎麼批評別人的？他在會議結束時，大可以說 ：欸，八比八喔，看來有些爭議，那台電再加強補充資料後，我們再審一次，用行政手段拖延，一直拖到他卸任後，再由別人通過，至少人不是他殺的。而且他自己事後接受記者訪問的時候，他也說他個人不贊成，那他是精神分裂嗎？

另有網友批呂秋遠，這種護航水準，真是令人噴飯。「因為聲請變更的部分，比起以前要好，所以他不能反對。」＃既然不可以反對，＃那還投啥票？會議中八個投反對的，是投心酸的，還是投身體健康的？直接宣布「環差」通過，不就結了？

(中時電子報)

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