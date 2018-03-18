今年國中會考23萬394人報名 比去年少1.3萬人

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今年國中教育會考將在5月19日、20日舉行，報名3月17日結束，全國試務會台中一中統計，全國18考區及大陸考場，總報名人數為23萬0394人，比去年的24萬3564名考生少了1萬3170人，考生進好學校的機會又提升一點。

全國試務會表示，今年報名考生中，集體報名22萬8963人，個別報名1431人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區3萬5518人，中投考區3萬5233人及高雄考區2萬5487人。特殊身分考生（如原住民、派外人員子女等）有8241人，身心障礙考生8143人。

全國試務會表示，各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。而身心障礙考生之資格雖已於報名時審查確認，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務會審查小組審查後通知考生審查結果。因此，身心障礙考生仍應與各考區試務會保持聯繫，以便獲得妥適的服務與照顧。

今年國中教育會考全面開放使用冷氣，提出申請使用「非冷氣試場」的考生人數276人，各考區試務會將依考生的選擇安排試場。

今年國中教育會考將於4月13日寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。

全國試務會提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正時間為4月16、17兩日，集體報名的學生向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生向考區試務會提出申請更正。

(中時)

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