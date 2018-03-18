磐石會長張經金籲政府：西進南進不如精進

2018年03月18日 15:43 中時 盧金足

由100多家上市櫃公司企業主組成的「磐石會」，產值「喊水會堅凍」，為台灣龐大經濟實力的產業團隊。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

為第21屆磐石會掌舵的新任會長張經金，向政府提出經濟也須有轉型正義、台灣需要的是小國經濟，西進與南進不如精進等三項建言，強調台灣需要更多的台積電與大立光，這是國安策略，當全世界都需要我們提供的零件，台灣的安危就是世界的安危。

錩泰工業董事長張經金接任磐石會長，副總統陳建仁、台中市長林佳龍等人出席見證，磐石會成員包括上銀、巨大、寶成、金可國際、喬山健康科技、富旺國際及喬福集團等100多家知名上市櫃企業上銀科技董事長卓永財、喬福集團董事長郭福一等逾300多人都出席盛會。

新任磐石會長張經金表示，期盼會員從不同行業，不同創新角度的努力，把力量貢獻給台灣這塊美麗的土地，真正成為台灣之光，他也向政府喊話，強調政治有轉型正義，經濟也須有轉型正義，應消除寡占獨占，回歸自由經濟。

「台灣需要更多的台積電和大立光，這是國安策略！」張經金說，台灣需要的是小國經濟，不是大國經濟，不是什麼都要做，反而浪費資源，西進，南進，不如精進，「全世界都需要我們提供的零件，台灣的安危就是世界的安危」，這是政府值得重視的國安策略。

張經金也提及2015年12月5日晚上，當時為總統候選人的蔡英文總統到豐原出席一場餐會，席間蔡總統特別對全場產業界說，你們都是成功的企業家，你們不要想退休坐遊輪，「國家是大家的，你們都須要再出來和我一起努力！」所以本來大家都想退休，全部又回到工作崗位，繼續努力賺錢繳稅。

張經金也為磐石會未來的社會責任發出三支箭，第一支箭是成立「企業醫院」以磐石會產業經營的獨門絕技，匯整幫助其他有需要的業者，第二支箭呼應蔡總統競選時「點亮台灣」口號，以「磐石發光，點亮台灣」智慧生產，分析大數據的創意，免費分享中小企業。

至於第三支箭，是響應行政院長賴清德施政目標，「安居樂業、均衡台灣、生生不息」，張經金說，磐石會員累積財富有一定水準，希望再來的努力是對社會與國家盡一份心力。

(中時)