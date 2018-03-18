出遊花費都靠姊妹淘 妙齡女被逼下海2年還債

黃女向妙齡女追討3萬多元費用，怎料該女僅回覆貼圖敷衍了事，黃女氣炸，找來男友聯手逼該女賣淫還債。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名年約20歲的妙齡女子，2年前與黃姓女子等人一同出遊，但一路上該女的所有花費都靠黃女友人出錢，事後2人翻臉，黃女向對方追討3萬多元費用，怎料該女僅回覆貼圖敷衍了事，黃女氣炸，找來男友聯手逼該女賣淫還債。

判決書指出，當時該女剛滿滿18歲，就欠下黃女3萬多元，疑似黃女不滿他在追討債務時對方僅回貼圖，便要求對方出面談判，黃女還找來男友、小弟到場，將該女載到永康的租屋處呼巴掌，也要求她向打工的店家先預支薪水，如果做不到就去援交還債；由於該女無法預支薪水，因此答應援交還債。

黃女利用手機交友軟體，散播援交訊息，以一次性交易2000至3000元價碼，由黃女男友當馬伕，外送該女到中西區、安平區與永康區的摩鐵援交，若每天沒有接到3、4位客人，還會遭到黃女毆打；直到去年11月間，該女才順利還完債務，她也向警方報案，將黃女及其男友逮捕。

據《自由》報導，檢方原本懷疑黃女涉嫌人口販運罪，但受害女子自稱遭受「控制」期間，表示有拿到手機，也能自行從摩鐵離開，該女都能自行求救，法官認為沒有控制的問題。

不過黃女及男友為該女媒介援交證據確鑿，一審依妨害風化罪嫌，判處黃女10月、黃女男友1年徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)

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