裸女蹲牆角崩潰男伴染愛滋 女星爆「他」是童星經紀人

2018年03月18日 10:28 中時電子報 吳品瑤

近日網路上流傳一支短片，片中有一名中國妙齡女子疑似在性愛後，全裸拿被單遮掩身體，蹲在角落質問拍攝影片的男伴是否有愛滋，男方承認但表示不會傳染，讓女子崩潰痛哭「那你為什麼找我啊」，而正在對岸發展的劉樂妍，一度轉發影片寫下「妳有沒有什麼話要對我說」，疑似認識當事人，之後更分享了照片，暗指愛滋男是她認識的某業界人士。

劉樂妍在貼出愛滋男照片的同時，也附上了過去爆料差點被潛規則的po文，暗指兩者為同一人。(翻攝自劉樂妍微博)

劉樂妍昨(3/17)一度在微博轉發影片，而晚間8點多，她又更新微博，這次分享了自己的舊po文「強姦未遂還惡人先告狀？」，是2016年曝光差點遭《七仙女追愛記》製作人「潛規則」，所幸最後急中生智，讓自己跟同房的山東女孩脫困，她隨文附上一張照片，表示「已經有人把他照片肉搜出來了，大家各自小心吧，因為他都已經得了艾(愛)滋，惡意散播給別人」，暗指愛滋男跟2年前企圖對她不軌的男子是同一人。

劉樂妍疑似認識影片中的主人公，更加碼爆料，愛滋男還兼做童星經紀人，直呼：「各位家長自己小心自己的孩子吧」，此文一出引發熱議，網友紛紛留言痛批該男不道德「惡意傳播艾(愛)滋是犯罪」、「這種人和孩子在一起，想想都可怕」，但也擔心劉樂妍安危，「樂妍，出門在外，安全第一，行俠仗義要做，自身安全不也不要掉以輕心」。

(中時電子報)