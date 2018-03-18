裸女蹲牆角崩潰男伴染愛滋 女星爆「他」是童星經紀人

裸女質問男伴染愛滋的影片瘋傳，女星劉樂妍昨也po文，曝光男方身分。(取材自劉樂妍微博)

友善列印
中時電子報

近日網路上流傳一支短片，片中有一名中國妙齡女子疑似在性愛後，全裸拿被單遮掩身體，蹲在角落質問拍攝影片的男伴是否有愛滋，男方承認但表示不會傳染，讓女子崩潰痛哭「那你為什麼找我啊」，而正在對岸發展的劉樂妍，一度轉發影片寫下「妳有沒有什麼話要對我說」，疑似認識當事人，之後更分享了照片，暗指愛滋男是她認識的某業界人士。

劉樂妍在貼出愛滋男照片的同時，也附上了過去爆料差點被潛規則的po文，暗指兩者為同一人。(翻攝自劉樂妍微博)

劉樂妍昨(3/17)一度在微博轉發影片，而晚間8點多，她又更新微博，這次分享了自己的舊po文「強姦未遂還惡人先告狀？」，是2016年曝光差點遭《七仙女追愛記》製作人「潛規則」，所幸最後急中生智，讓自己跟同房的山東女孩脫困，她隨文附上一張照片，表示「已經有人把他照片肉搜出來了，大家各自小心吧，因為他都已經得了艾(愛)滋，惡意散播給別人」，暗指愛滋男跟2年前企圖對她不軌的男子是同一人。

劉樂妍疑似認識影片中的主人公，更加碼爆料，愛滋男還兼做童星經紀人，直呼：「各位家長自己小心自己的孩子吧」，此文一出引發熱議，網友紛紛留言痛批該男不道德「惡意傳播艾(愛)滋是犯罪」、「這種人和孩子在一起，想想都可怕」，但也擔心劉樂妍安危，「樂妍，出門在外，安全第一，行俠仗義要做，自身安全不也不要掉以輕心」。

(中時電子報)

和發哥閃婚9個月閃離 余安安35年… 結婚4年實力寵妻 趙又廷卻被高圓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。