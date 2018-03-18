不只政府無能 她批：在野黨不爭氣 什麼怪事都會發生

2018年03月18日 10:42 中時電子報 謝雅柔

蔡政府近日因許多政策遭受批評，包括重啟核二廠二號機、重啟深澳電廠、北農連休導致菜價大跌等。對此，資深媒體人敖國珠直言，這不是無能，什麼才是無能？她也直言「今年是選舉年，在野黨不爭氣，什麼奇怪的事都會再發生」。

深澳燃煤電廠環差案，日前在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，全案通過環評。深澳火力發電廠環評過關，引發在野黨與環保團體反彈，行政院長賴清德更稱「深澳電廠用的是乾淨的煤，排汙量與天然氣電廠差不多」挨批講幹話。

日前全台瘋搶衛生紙，不僅量販、超市等實體通路湧現搶購人潮，網購通路瀏覽量及銷量也暴增5～10倍，各賣場出現恐慌性搶購潮，重創民眾對政府信心。

此外，台北農產公司連續休市，造成菜價崩跌，也讓吳音寧的「專業」跟著跌落。吳音寧先是被爆出接受市議員徐世勳質詢，財務報表看不懂，農業成長幅度也答不出來。去年10月吳音寧接受議員陳重文質詢，搞不清北農進貨蔬菜量與水果量，連民眾常吃的香蕉有哪兩種都搞不清楚，只會傻笑，反覆說會學習。

對此，敖國珠在《NOWnews》名家論壇中指出，戊戌狗年正月還沒過完，台灣已經亂烘烘，這些爭議都顯示出政府無能。她也提及，深澳電廠的爭議不只燃煤會讓空汙更嚴重，若要興建運煤碼頭，環保浩劫將接踵而至。「一連串的爭議施政，有一連串的自圓其說，沒辦法，今年是選舉年，在野黨不爭氣，什麼奇怪的事都會再發生」。

(中時電子報)