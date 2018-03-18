扁醫陳順勝嗆中監 不該干涉「親情擁抱醫療計畫」

2018年03月18日 11:50 中時 柯宗緯

阿扁不甩中監「四不」上台為兒輔選，引發議論。對此，扁醫療團隊主治醫師陳順勝在臉書發文寫道，這是「親情擁抱醫療計畫」的成功，他嗆「那條法律規定阿扁總統不能談政治？」陳前總統職業是「政治」，而「演講」是從事政治功能最重要工作與溝通方式，亦是目前職能治療方向加入職業所需職場模擬環境，因此出席造勢晚會適合此種環境，監獄不應干涉保外就醫受刑人的醫療活動 。

陳順勝貼文指出，陳前總統保外就醫後嚴謹醫療評估，3年多來在壓力或創傷情境出現時，病情會間歇性惡化。診療計畫將加強社會適應與創傷情境之復原重建，以治療其創傷壓力病，與改善認知功能。

他提到，目前以減壓漸進方式，開始面臨壓力環境，加強其自信，以面對社會溫暖面解除其創傷壓力情結。特別建議日常生活繼續在妥善計畫與安排下，增加出遊丶訪友與餐敍活動等職能治療。

陳順勝也說，6年來阿扁總統，不斷表示過去因參與政治，從立法委員、台北市長、及8年總統，旋後入獄6年期間，自認對兒女有很深歉意，我們不斷給予支持性心理治療，及以實境讓他得到補償，使其憂鬱與自責寬解，上次特許參與女兒診所開幕得到很顯著的治療效果，希望此次更是難得治療機會，鼓勵參與此治療性活動。

他強調，依保外就醫規定陳前總統保外醫治活動是可以「維持日常生活及職業所必需」，而依醫療目標，陳前總統職業是「政治」，而「演講」是從事政治功能最重要的工作與溝通方式，經多次安排保護環境下測試效果甚佳。目前職能治療方向加入職業所需之職場模擬環境，上述活動適合此種環境。

他認為，「那一條法律規定阿扁總統不能談政治，保外就醫管理辦法已經曾經被法院判定違反相關法律，屬於矯正署政令。」監獄僅能就保外就醫之需要性認定，其他只能間接約束保證之保證義務，不應干涉保外就醫受刑人之醫療活動。

(中時)