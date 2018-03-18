私幼公共化？民調：超過8成民眾支持5歲幼兒教育義務化

2018年03月18日 11:17 中時 林志成

行政院長賴清德最近提出「私幼公共化」議題，但黃昆輝教授教育基金會今天公布一項民調指出，高達81.7％民眾認為政府應該優先實施「5歲幼兒教育義務化」政策，71.4％民眾認為部分地區「公立幼兒園分布不均」是推動此政策最主要的困難。

賴清德提出「私幼公共化」政策，要補助私立幼兒園公共化，但支持與反對意見拉鋸。為瞭解國人對幼兒教育政策的看法，黃昆輝教授教育基金會在2月24日至28日間對全國各地年滿20歲民眾進行電話民調，有效樣本數為1072人。

賴清德提出的「私幼公共化」政策可以提升年輕人生育意願嗎？調查指出，53.6％民眾同意這項政策可以提升年輕人生育意願，但42.3％不同意。

只是「私幼公共化」不夠，調查顯示，81.7％民眾認為政府應該優先實施「5歲幼兒教育義務化」政策，其中家中有小孩就讀幼兒園者，或是65歲以上受訪者，支持率更在9成以上。

目前國內幼兒教育較為人詬病的問題包括「公立幼兒園數量不夠」、「公立幼兒園辦學品質落差大」，若政府要推動「5歲幼兒教育義務化」，79％民眾認為可以增加公立幼兒園的數量，有69.8％認為可以減少公私立幼兒園辦學品質落差。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，「5歲幼兒教育義務化」獲得8成以上民眾支持，這已是台灣主流民意，建議政府善用中小學空餘教室，及將過剩師資訓練轉任幼兒園教師後，盡快推動這項政策，讓國教向下延伸到5歲。

台師大教育政策與行政研究所教授王麗雲說，目前英國、荷蘭、菲律賓、越南及阿根廷等國辦理5歲幼兒教育義務化，巴西、瑞士甚至辦理4歲幼兒教育義務化，邁入已開發國家之林的台灣沒有理由不辦理5歲幼兒教育義務化政策。

台師大特殊教育系教授陳美芳說，5歲幼兒教育義務化，涉及私立幼兒園權益，恐引起私立幼兒園反彈。5歲幼兒教育納入國民教育後，對師資與課程將有審核檢驗機制，私立幼兒園未符合要求者，可能失去辦理5歲幼兒教育的資格。

(中時)