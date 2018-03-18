快閃參選攪亂藍營布局 韓國瑜這步棋為哪樁？

國民黨高雄市長黨部主委韓國瑜。(中時資料照)

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中時電子報

國民黨16日進行台北市長初選領表登記作業，沒想到國民黨高雄市黨部主委韓國瑜竟現身遞表登記，攪亂了黨主席吳敦義在高雄的選戰布局，吳敦義在得知消息後，親自急電韓國瑜表達不滿，才讓韓國瑜抽表撤回參選資料，避免藍營內的政治風暴擴大延燒。

當日，韓國瑜還坐鎮高雄市議會，全程觀看高雄市長陳菊的施政報告，還批評「像畢業演說」。並信誓旦旦告訴藍營眾人，清明節過後就表態，怎料下午人就出現在北市黨部，更計畫遞表參選北市長，更讓吳敦義錯愕、不滿。高雄議會總召許崑源也表示，這幾天找不到韓國瑜無奈地說「再等等，等他出面說清楚」。

外傳，「沒有糧草」是韓國瑜猶豫再三的原因，但是海外台商紛紛支持韓國瑜參選替國民黨批上戰袍，挑戰高雄市長大位，只要眾志成城，聚沙成塔，糧草不是問題，就算悲壯退選，也能凝聚藍營士氣。

不過，據《上報》報導，當時韓國瑜接任高雄市黨部主委並參選高雄市長的消息一出，妻子李佳芬在雲林縣創辦的維多利亞雙語中小學就被蔡政府查稅。韓國瑜幕僚也強烈反對，希望他這樣具有明星魅力的藍營政治人物，應到黨中央或是立院黨團加入運作，之後再力拚北市長或是2020雙北立委。

對此，高雄市黨部下週一將進行年底議員選舉初選相關作業，等到高雄市議員提名布局的工作告一段落，才會開始高雄市長人選的討論，屆時黨中央是否會讓韓國瑜續任主委職位，以及市長人選該由誰出線，都有待觀察。

(中時電子報)

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