MLB》歷經喪父之痛 哈勒戴之子對決藍鳥

2018年03月18日 11:15 中時電子報 蔡銘仁

藍鳥今(18日)熱身賽對上加拿大青棒隊，相較大聯盟球隊的對決，精采度當然有差，藍鳥也以11比3輕鬆勝出，不過比賽到8下，已故前球星哈勒戴(Roy Halladay)的兒子布瑞登哈勒戴(Braden Halladay)走上投手丘，不少人起立鼓掌，讓這場比賽的意義超越勝負。

哈勒戴生涯自藍鳥發跡，花14年的時間成為藍鳥看板球星，去年11月自駕小型飛機在墨西哥灣失事，享年40歲。當哈勒戴1995年被藍鳥挑中後，為了拚上大聯盟，無數次站在藍鳥春訓基地的投手丘奮戰。時隔13年的今天，換布瑞登跟父親站上同樣的舞台，跟藍鳥交手。

布瑞登著加拿大隊球衣，8下登板後援，速球不到80英里，變化球約60英里上下，投1局三上三下、無失分。布瑞登的投球，或許不是非常傑出，不過藍鳥板凳教練哈爾(DeMarlo Hale)說，布瑞登上場時，雙方球員都起立鼓掌，「而他依舊能保持沉著應戰。」

哈爾認為，當下布瑞登肯定有很多情緒，但他仍能維持鎮定完成任務，很替他感到開心。大聯盟記者切斯洪(Gregor Chisholm)形容，布瑞登沒有跟哈勒戴一樣，有90英里的速球跟精準的控球，參加選秀可能也不是第一順位，「但最重要的是，他也有屬於自己的棒球夢。」

布瑞登現在走上棒球路，不是哈勒戴強迫他，而是他自己的決定。布瑞登直言，對他來說，哈勒戴深知有關投球的一切，說到投球，他總有很多問題，現在也是，「每當遇到問題，我都會想起他，因為他以前投了無數球，沒有比他更好的老師了。」

(中時電子報)