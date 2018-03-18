美軍渾然不知！俄曝核潛艦曾駛近美本土基地

俄國「颱風級」（Typhoon class）核潛艦。(圖/美聯社)

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中時電子報

就在俄羅斯總統普丁公開大肆宣揚俄國軍隊的核武能力不久後，俄國國防部16日曝光了俄軍核潛艦曾在美軍渾然不知的情況下，神不知鬼不覺地駛近美國東岸的軍事基地，全程完全沒有被美軍偵測到。近來北約歐洲盟軍最高司令斯卡帕羅帝也透露，如今是俄軍自1980年代以來，潛艦活動最活躍的時期。

屬於俄羅斯國防部的紅星電視台在16日的節目中，曝光了俄軍潛艇艦隊對抗美國及北約部隊的內情，阿庫拉級（Akula-class）潛艦艦隊指揮官斯塔爾希諾夫（Sergey Starshinov）在節目中宣稱，俄軍一艘核潛艇曾經在演習時，在美軍完全沒有偵測道的情況下，非常接近美國東岸一個軍事基地。

斯塔爾希諾夫表示，「任務順利萬成，該任務是在不被發現的情況下駛近並離開」。不過對此他也強調任務過程中，儘管俄軍核潛艦十分接近美國基地，但俄軍一直處於國際海域，沒有侵犯美國的領海。

據美國《商業內幕》報導，美國國防部則是不願對此事回應。

雖然節目並未曝光俄軍究竟離美軍基地多近，但其實阿庫拉級潛艦不用如此靠近美國海岸，這款俄軍第3代核潛艇，主要隸屬於海軍北方艦隊，可以發射遠程巡航導彈，其有效射程超過1500英里。除此之外，還可以發射魚雷及防空導彈，據說可以在水下潛航最多連續100天，不過雖然該款潛艦適用核反應堆提供動力，但沒有核武器。

同時如今正值美英和俄國關係緊張之際，美英正在靠近俄羅斯的北極舉行聯合演習。北約歐洲盟軍最高司令、美軍上將斯卡帕羅帝也在8日表示，近年俄軍部署的現代化潛艦數量及活動次數大增，是自1980年代以來俄軍潛艦最活躍的時期。

(中時電子報)

文章來源：Russia says it snuck nuclear attack submarines near US bases undetected

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