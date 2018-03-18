從沒見過爸媽被爺爺奶奶帶大 女星挨酸「沒家教」終於反擊！

2018年03月18日 11:30 中時電子報 吳品瑤

女星小甜甜熬出頭，不但甩肉有成，事業方面還從女丑綜藝咖擴展版圖成為演員，演技頗受肯定，而越來越多工作找上門，也讓她終於在去年購入屬於自己的房子，她也說過支撐自己努力至今的是已過世的爺爺奶奶，身世坎坷的小甜甜從沒見過父母，都是阿公阿嬤將她拉拔長大。

而即便人生前半段艱辛，然小甜甜無論幕前或幕後都展現爽朗樂觀性格，闖蕩銀河一路走來酸言、批評沒少聽過，但她從不放心上，直到昨天在臉書貼出一張私訊截圖，一名林姓女網友罵她「妳好醜陋」，小甜甜回應：「喔耶」，林女又酸：「沒家教」，小甜甜則回：「謝謝」，但其實這已踩到她的地雷。

小甜甜表示從來沒有結果截過私訊發文，「這位萬中選一的林小姐恭喜你完全吸引了我的目光囉..........」，她表示從不在乎別人說她醜，然「至於你說的沒家教....我確實想拿出來好好放大跟你甚至和你相似的人聊一聊！！」，表示自己確實沒有來自世俗認定所謂雙親俱全「完整家庭」的管教約束，然她卻能很有自信、站得住腳地說：「來自隔代教養的家庭我獲得的教育以及你嘴裡信誓旦旦的教養.....來的更深更厚，我很感謝我爺爺奶奶在世的身教智慧讓我知道自己在這世界社會要做的是什麼」。

小甜甜表示能明辨是非且選擇盡其所地幫助跟自己一樣的人，並帶給他人歡樂，「人沒辦法選擇自己的出生，但絕對可以操控自己的人生！」，回嗆林小姐：「至於教養是什麼？請你看看自己的文字言論再重新思考一下吧！」，她認為單親、失親、隔代教養出身的孩子，不需要自卑、自責甚至自暴自棄，「轉個念頭其實老天是想讓你比別人獲得更多，過程也許比人家辛苦......但如同現在我覺得我很幸福也不孤獨，爺爺奶奶也一直在未來我們會相聚的地方看著等著我會合！」，也說自己回顧過去的人生，「要不是我從小人生就這麼多殘缺不完美，我又怎麼會有這麼努力拼命想去拼湊完美的幹勁呢？挺好的不是嗎？」。

(中時電子報)