川普簽署台旅法 中共黨媒：破壞中美關係政治基礎是愚蠢的

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美國總統川普日前簽署《台灣旅行法》，引起中國大陸強烈不滿。中共黨媒《人民日報》18日評論稱，企圖解禁美台高層級官員「互訪」，對中國主權、國家統一及安全利益構成侵害，也是在破壞中美關係政治基礎。在中美關係發展的關鍵時刻，美國妄圖通過打「台灣牌」漁利，只會適得其反，自食苦果。並強調，「中國的統一是歷史必然，任何企圖干擾這個大趨勢的舉措都是愚蠢的、徒勞的。」

中共黨媒《人民日報》18日發表評論稱，美國總統川普日前簽署美國國會此前審議通過的「與台灣交往法案」，主張解除對美台高層交往的限制。美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。在中美關係發展的關鍵時刻，美國妄圖通過打「台灣牌」漁利，只會適得其反，自食苦果。

評論稱，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，也是台海和平穩定的基石。美國多次表示維護台海和平穩定對其具有深厚持久利益，但一些做法卻自相矛盾。2016年以來，美國參眾兩院提交了幾十項涉台議案。去年6月，美國國務院批准川普上任後首宗對台軍售方案。去年12月，川普簽署「2018財年國防授權法案」，明確提出「強化美台防務關係」。

而今，「與台灣交往法案」又企圖解禁美台高層級官員「互訪」，對中國主權、國家統一及安全利益構成侵害，也是在破壞中美關係政治基礎。殊不知，美國採取任何破壞台海和平穩定的錯誤舉動，都只能給自己帶來同等甚至更為強烈的反作用力。

評論強調，一個中國原則沒有任何妥協餘地。在台灣問題上，中國有堅守的底線，有無可撼動的定力。中國的統一是歷史必然，任何企圖干擾這個大趨勢的舉措都是愚蠢的、徒勞的。

(中時)

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