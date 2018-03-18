重罰無效？網友飆：為何到好市多還買不到衛生紙

重罰無效？網友飆：為何到好市多還買不到衛生紙。圖為3月初時全民瘋搶衛生紙，好市多祭出一人限購兩串的限令的情況。（吳佳晉攝）

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中時電子報

儘管公平會上週以不當行銷，誤導民眾，重罰引發衛生紙之亂的大潤發350萬元，但民眾搶購衛生紙的心態，仍未平息，有許多民眾反映，近日到好市多買不到衛生紙，發文詢問大家「現在要什麼時候去才能買到衛生紙呢？昨晚去，說下午就賣光了！」對此，許多網友提供各家分店現貨情報，紛紛表示目前「一卡限購一袋」。好市多表示，為滿足顧客須求，好市多自有品牌生產線已不停工，全力生產，但量就這麼多，很快就賣完。

近日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文，「想問大家，現在要什麼時候去才能買到衛生紙呢？昨晚去，說下午就賣光了！謝謝」。問題一出，各地網友們回應，「等漲價完，就買的到了」、「安屎之亂何時結束啊！」、「中壢店11點之前買得到」、「北投店中午前每卡限購一條買得到」、「中和店我去二次下午時間全部光光的～」、「開門就要去了」、「早上去比較有機會」

不過也有其他網友說，「下午三點汐止好市多都有貨～只是限購ㄧ袋」、「南崁店晚上去都還有啊」、「我想可能是有分時間上架，不然真的需要的人反而買不到」、「高雄大順中午前是好市多品牌，下午是舒潔」。

這波衛生紙之亂何時才會結束，好市多坦言，不知道，因為目前仍看不到民眾需求衛生紙的底限在哪。好市多強調，好市多全台有13個分店，除了自有品牌的衛生紙，還有舒潔、五月花等，但仍有民眾反映買不到。

(中時電子報)

近日有網友在臉書社團發問，「想問大家，現在要什麼時候去才能買到衛生紙呢？昨晚去，說下午就賣光了！」（圖/翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區 臉書）

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