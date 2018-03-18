稱真有乾淨煤 徐國勇要網友Google遭譏：你怎不Google姑婆芋？

行政院發言人徐國勇。（中時資料照,郭吉銓攝）

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中時電子報

深澳燃煤發電廠環評過關，行政院長賴清德日前稱「深澳電廠用的是乾淨的煤」挨批。對此，行政院發言人徐國勇今則強調真的有乾淨的煤，並請網友自己去Google。然而，徐國勇這番話又引來網友砲轟，並酸徐「姑婆芋Google就知有毒了吧」、「那你怎麼不Google一下姑婆芋？」

深澳燃煤電廠環評14日闖關成功，投下關鍵贊成票的環保署副署長詹順貴，遭輿論撻伐。行政院長賴清德日前則力挺詹順貴，更說深澳火力發電廠用的是「乾淨的煤」，設備是超超臨界機組；換言之，這樣發電所排放的汙染量，與天然氣發電差不多。

行政院發言人徐國勇稍早則表示，燃煤仍然是現階段其他國家採用的發電方式，連重視綠能發電的德國也不例外。徐也強調，真的有乾淨的煤，他要大家去Google一下。

徐國勇的話一出，立刻在PTT引起諸多回應。有許多網友再提徐曾誤食姑婆芋一事，並表示「姑婆芋google就知有毒了吧」、「我也建議他Google，真的有不能吃的芋頭」、「那你怎麼不Google一下姑婆芋？」、「姑婆芋這種能Google到的東西都有人會蠢到吃下去了」、「幹話勇，姑婆芋吃多了」、「那姑婆芋怎辦？相對無毒，絕對有毒」。

也有網友怒批「乾淨煤個屁，跟現在用的煤沒差多少」、「又要時空背景不同了」、「乾淨是相對污染高的，不是真的乾淨，要乾淨去燒天然氣」、「靠Google，那就沒必要再花稅金養你了」、「翻譯：我就是要用 不爽自己去谷歌」、「好啦 官員已知用嘴Google」、「要Google還要發言人幹嘛」、「乾脆以後發言：自己去Google」。

(中時電子報)

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