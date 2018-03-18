陸全國人大代表建議：以曾抵台的將領「衛溫」命名首艘國產航母

2018年03月18日 12:49 中時 楊家鑫

大陸首艘國產航母進度順利，再次受到輿論關注。大陸全國人大代表、台州市人大常委會主任元茂榮建議，以東吳將領「衛溫」來命名中國第一艘國產航母。衛溫於西元230年曾率艦隊抵達過台灣，是中國正史中大陸與台灣交往的最早紀錄。他說，「1780多年前，東吳衛溫船隊首航台灣開疆辟土是國家和政府行為，這一歷史事實進一步表明了台灣自古以來屬於中國。」

上海《澎湃新聞》報導稱，大陸央視此前披露，大陸首艘國產航母已進入聯調階段，主機已經動車，年內將有驚喜呈現。在此次大陸全國兩會上，不少代表也關注著這艘大國重器。其中全國人大代表、台州市人大常委會主任元茂榮就提出建議，以「衛溫」來命名中國第一艘國產航空母艦。

報導稱，史載，衛溫為三國時東吳將領。西元230年2月吳主孫權派將軍衛溫、諸葛直率1萬餘名軍士組成的艦隊，從章安（今浙江省台州市）啟程，到達夷洲（今台灣），對當地進行開發經營。

元茂榮表示，「衛溫遠航台灣開疆辟土，是中國正史中關於大陸與台灣交往的最早記錄。」他和西南政法大學國際法教授、浙江省東吳衛溫船隊遠航台灣基金會理事長潘國平等學者進行了一些探討。「我們一致認為，用衛溫命名首艘國產航母，是對歷史傳承的挖掘，可起到進一步推動兩岸和平發展的作用，也是以文化力量提振軍威，通過借鑒國際慣例，讓中國的世界軍事強國之路走得更接地氣。」

他在建議中還提到，「1780多年前，東吳衛溫船隊首航台灣開疆辟土是國家和政府行為，這一歷史事實進一步表明了台灣自古以來屬於中國」，並「體現出我國傳承至今的豐厚底蘊，也將展示我國長久以來對於地區穩定和平發展的堅定支持與貢獻。」

(中時)