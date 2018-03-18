金剛猩猩寶寶明赴荷蘭「結婚」 動物園備6禮品送別

台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」19日凌晨將前往荷蘭，擔任「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」金剛猩猩繁殖群男主人。（台北市立動物園提供）

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台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」19日凌晨將前往荷蘭，擔任「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」金剛猩猩繁殖群男主人。因為這次揮別住了30年的台灣之後，寶寶就等於到荷蘭成家立業，不會再回到台灣，園方今替牠舉辦慶生暨歡送會，邀請全場民眾一起替寶寶唱生日快樂歌，還準備6項結婚禮品，祝福寶寶一路順風。

寶寶2歲時被走私來台，最後被送到動物園。一般來說，野生的金剛猩猩通常要到11歲之後，才會離開媽媽的哺育，自己另組家庭，因此，寶寶雖然順利在台北長大，但考量牠屬於群居動物，因此一直希望能替牠找個伴。經過多年爭取，寶寶獲得「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫（Gorilla EEP）」委員會認可，同意寶寶赴荷蘭擔任繁殖群男主人。

經過1個月檢疫期，寶寶確定將在3月19日搭乘凌晨的飛機前往荷蘭，動物園今天早上替牠舉辦歡送會，由台北市長柯文哲、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德分別擔任「男女方主婚人」，象徵寶寶將遠赴荷蘭結婚；園方另準備6項禮物，包括喜糖、喜餅、寶寶愛吃的有機芭樂乾果、寶寶的隨身物品麻布袋、能訓練體魄的啞鈴，以及一個「浪跡天涯小包包」。

柯文哲致詞時笑說，寶寶很像去「和番」，接著又改口「應該說是去移民」，以後就比照台僑辦理，希望台灣荷蘭之間的關係因此更密切；但他也說，如果基於DNA觀點考量，為什麼不讓精子去就好了，連整隻都要去？紀維德則承諾，荷蘭方一定會照顧好寶寶，但也開玩笑說，台灣民眾若前去探望，可以多帶一些食物或大衣，因為台灣食物比較好吃，而且荷蘭也比較冷。

動物園長金仕謙表示，基於動物福利考量，如果要取精，必須採用電擊方式先將金剛猩猩擊昏，所以自然繁殖當然是比較好的選擇，才會把寶寶送到遙遠的歐洲；未來，靈長類公園將先安排有繁殖經驗的母星星與寶寶接觸，等到寶寶的基因在歐美占有地位、一定程度流傳，牠的後代要再回到台灣，就不是難事。

金仕謙也說，寶寶將在獸醫、保育員陪同下前往荷蘭，他們也會停留1個月，確定寶寶適應當地環境後才返台。值得一提的是，12小時航程中，不會對寶寶進行麻醉，因為牠身體狀況良好，先前也經過訓練，應能夠忍受較為狹小的空間，但如果真有不適的狀況，航空公司、獸醫等也會立即反應。

(中時)

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