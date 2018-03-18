《翻爆旺美食》一年365天都排隊 超HOT滷味一籮筐

《翻爆旺美食》一年365天都排隊 超HOT滷味一籮筐

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中時電子報
綜合報導

●滿大碗滷味 4吃法一次滿足

台中知名連鎖滷味「滿大碗」，近日也在基隆台灣海洋大學生活圈開新分店，突破傳統滷味窠臼，推出炒滷味、炸滷味、四川麻辣燙和養生老火湯4種作法，以實惠的價格吃到最豐富口感的滷味，讓人一吃就上癮！

●讓人爭香推薦 鶯歌林滷味

鶯歌地區的排隊名店並不多，位在建國路、國慶街附近的「林」滷味，則可稱得上是其中翹楚。林滷味的風味獨具，配料的酸菜、辣椒醬更讓許多饕客為之著迷，難怪除了滷味之外，連這二樣商品也都有單賣。

●科技轉戰美食 滷汁見真章

「滷味的好壞，嘗醬汁見真章！」新竹市滷味工坊張姓業者從科技業轉戰美食業，從敲鍵盤改拿菜刀，從一竅不通到出師成廚，做滷味不假他人之手，最講究醬汁風味，1年多前將老店搬到竹科金山街，挑戰科技人挑剔的味蕾。

●返鄉學子必回味 葉師傅滷味

埔里鎮葉師傅滷味營業15年，因價格實惠、分量足，深受在地學生喜愛，也是許多異鄉學子返鄉後必回味的夜點；業主表示，15年來才漲價過一次，為的是讓顧客能以銅板價吃個飽。

●長腳陳滷味 別處吃不到

嘉義縣大林鎮「長腳陳」小吃部外表毫不起眼，但自第一代老闆陳炳尚創店至今，已陪伴大林人走過51個年頭，除了麵品俗擱大碗外，種類多元的鹹香滷味更是讓在地人、離鄉子弟念念不忘；尤其是愈嚼愈順口的鹹滷氣味，是其他地方都吃不到的獨特滋味。

●江南冰鎮滷味 越吃越唰嘴

台東市江南冰鎮的滷味，用10多種中藥材滷煮後，再用蔗糖煙燻，讓人越啃越香，越吃越上癮，就連議長饒慶鈴也忍不住吮指讚聲：「這邪惡無比的小東西，就是她趕場跑攤空檔，帶來小確幸的零嘴」；其中的煙燻蔬菜，更是老闆的拿手絕活，2個小時內必定被掃空。

(中時電子報)

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