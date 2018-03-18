拚加薪10K！近3萬考生報考中華郵政 預估錄取率5.11％

2018年03月18日 12:31 中時 王思慧

許多考生把握休息時間做最後衝刺。（王思慧攝影）

中華郵政今舉辦職階人員甄試筆試測驗，北中南共17個考場，共有29,017人報名，其中有14名考生超過60歲。中華郵政公司副總江瑞堂表示，這次預估正取人數為1,483人、備取人數為576人，合計人數2,059人，預估錄取率5.11％。

江瑞堂指出，今天報考的碩博士加起來有2千多人，第一節缺考率全國有13％，今年正取錄取率有5.11％，正取加備取有7.11％，錄取率跟往年差不多，不過今年報考人數少一點，缺額也少，原因是現在有很多工作選擇，也有的人是把郵局當作跳板，第二階段將舉辦口試，外勤人員則加考體能測驗，一樣要扛沙包。

行政院去年拍板軍公教人員今年調薪3％，中華郵政公司董事會通過加薪方案，江瑞堂說，目前交通部還沒核定，最高調薪為3至5%。

目前就讀北科大四年級楊姓考生表示，今天考專業職，覺得自己社交較弱，適合當公務員，且郵局年終獎金會有4個月，考上後可再往上升，或是轉換跑道，可說是「進可攻退可守」。

24歲簡姓考生則說，郵局上下班時間固定，因此選擇報考，認為考上到郵局後有不少東西要學。

一位不願具名的考生表示，一畢業就到位於新店的郵局做櫃檯人員，已經做了快3年，為了升資、加薪，所以報考職階人員的營運職，這次準備了一兩個月，考上後應可加薪1萬元。

(中時)