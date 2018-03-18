靈鷲山第8屆全國普仁獎 54位小太陽展旺盛生命力

2018年03月18日 12:32 中時 吳堂靖

來自全台各地的54位小太陽們，獲頒獎學金及獎狀。（吳堂靖攝）

靈鷲山第8屆全國普仁獎18日於貢寮區盛大舉行，今年全台共有853位參選人，經推薦決選後，最終由54位同學獲獎，分為正面、積極、樂觀、愛心、願力等組別，其中不乏失親、低收入戶者從小肩負家中大小事的「小太陽們」，展現逆境中不放棄的生命力，成為可供學習的品德模範。

靈鷲山慈善基金會自2003年起，本著關心、愛心和慈悲心服務理念，設立以品德為選拔指標的「普仁獎學金」，2011年首度擴及全國性評選，創立「普仁獎」，迄今全國已有5715位弱勢學生受惠。

普仁獎創辦人心道法師致詞表示，帶領社會走向良善發展，是靈鷲山的責任與使命，感謝多年來各界人士伸出援手，期盼小太陽們持續保持美德，將來能回饋社會延續善緣。

「要拿獎金治好媽媽的腳！」得知獲獎後，台中市新光國中張咖熏開心表示，真的非常感謝普仁獎的協助，幾年前媽媽車禍，腳傷遲遲未痊癒，希望能讓媽媽再動一次手術。

一家7口全仰賴低收補助的宜蘭縣順安國中陳柏翰表示，自己是個不折不扣的「宅男」，因為有3位家人是身障者，心疼阿嬤太辛苦，只要一放學就衝回家幫忙煮晚餐、幫家人量血壓，他樂觀說「一點都不覺得辛苦，家中人多才熱鬧！」

教務部常務次長李騰蛟、新北市教育局長林奕華、連江縣教育處長陳冠人等人到場共襄盛舉，頒發1萬元獎學金及獎狀，另也表揚資深志工，後續將持續提供家訪，陪伴小太陽們健康開心長大。

(中時)