史上首場IAAF銀標馬 萬金石馬最強市民跑者川內優輝封王

2018年03月18日 12:32 中時電子報 林宋以情

我國史上首場國際田徑總會(IAAF)「銀標籤」賽事，2018新北市萬金石馬拉松18日清晨6點萬里太平洋翡翠灣鳴槍開跑，日本「最強市民跑者」川內優輝第2度來台參賽，以2小時14分12擊敗眾多肯亞名將，奪走男子組全馬冠軍。

萬金石馬拉松連續3年獲IAAF全台唯一銅標籤認證，去年底正式升等為銀標籤賽事，成為我國史上第一、也是全台唯一銀標籤賽事。

銀標籤申請不易，需銅標籤舉辦滿3年，菁英選手成績、數量也相較更嚴格，電視實況轉播也有所要求，不過今年萬金石馬一一突破，轉播更跨越5大洲20國達金標籤水準，(IAAF)觀察員桑德蘭（Tracy Sundlun）也二度來台全程觀賽。

今年共計33國、447位外籍選手參加，其中超過40位國內外菁英好手參賽，第2度來台參與萬金石馬的川內優輝，以2小時14分12秒全馬封王，跑過終點後更體力耗盡暈厥，拼戰精神令人敬佩，肯亞好手梅奧(Johnstone Kibet Maiyo)以28秒差，2小時14分40秒飲恨居亞軍，伊索比亞迪吉法(Aredom Tiumay Degefa)季軍。

女子組則由肯亞籍Real Kiyara Nguriatukei、Chemtai Rionotukei包辦冠亞軍，北韓的金姬香奪季軍。「臺灣印帝」周庭印以2小時35分拿下國內第1，總排第10。

(中時電子報)