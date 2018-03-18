AMC8僅4人滿分 台灣學生數學成績近10年明顯退步

新竹實中學生袁昕德，獲得2017年AMC12滿分，是台灣唯一。（九九文教基金會提供）

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台中市私立衛道中學學生廖昱全過去在AMC8拿滿分，這次在2017年AMC10又得滿分。（九九文教基金會提供）

美國數學協會主辦的「2017年美國中學數學分級能力測驗」）成績揭曉，這次AMC8（相當於國二程度）台灣只有4人滿分，比前一年的22人滿分相比，退步不少，呈現了我國數學教育的危機。

2017年台灣共有約2.1萬人參加AMC8、AMC10（相當高一程度）及AMC12（相當高三程度），我國學生滿分人數，分別是4人、3人及1人。跟國際比較，我國學生在AMC8的表現差強人意，但AMC10及AMC12則是愈來愈不行。

台灣承辦AMC測驗的九九文教基金會董事長何焱銘表示，AMC8總共25題，整體表現而言，我國學生在2017測驗的表現比美加地區好，但值得注意的是表現最頂尖人數的比例(答對24題以上)要比美加地區低，獲得滿分生僅4人。

「前段學生學生大流失」，何焱銘說，從數據深入分析，台灣學生程度有下滑趨勢，2007年台灣學生AMC10的報名人數約占全球的1/10，程度前段的學生占全球快一半，但到了2017年，報名人數還是1/10，前段學生也只剩下1/10，顯示近10年來成績明顯滑落，前段頂尖人才培育是個警訊。

何焱銘擔心國際的學生數學能力逐漸的往前，台灣學生卻在退步，幸好，台灣學生從小打的數學底子還在，睽違了多年，今年AMC12終於有1位學生滿分，是新竹國立科學工業園區實驗高中的袁昕德，顯示台灣數學頂尖的學生還是大有人在。

台灣唯一在AMC12獲滿分的袁昕德說，他從小學一、二年級開始就參加數學的培訓營或補習班，只要有數學競賽他幾乎都會參加，他自己非常清楚數學是理工最重要的基礎與工具，所以未來他並沒有打算讀數學系，反而考慮走物理或資訊工程。

台中市私立衛道中學學生廖昱全過去在AMC8拿滿分，這次在AMC10又得滿分，他表示，爺爺是數學老師，從小受到爺爺的啟發，對數學產生濃厚興趣。他全去年代表國家在荷蘭舉行的科學奧林匹亞比賽勇奪金牌，已確定可以保送建中。

(中時)

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