紀念三國開發台灣名將 人代建議第一艘自製航母命名「衛溫」

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旺報

大陸首艘國產航母已進入聯調階段，主機已經動車，年內將有可能進行海試階段。大陸全國人大代表、浙江省台州市人大常委會主任元茂榮就提出建議，以「衛溫」來命名第一艘國產航空母艦。

他在建議中提到，1780多年前，東吳衛溫船隊首航台灣開疆闢土是國家和政府行為，這一歷史事實進一步表明了台灣自古以來屬於中國。

元茂榮說，衛溫遠航台灣開疆闢土，是中國正史中關於大陸與台灣交往的最早記錄。這次遠航比鄭和下西洋早1170多年，比哥倫布發現美洲新大陸早1260多年，堪稱世界航海史上的壯舉，它展示了中國在全球航海史中獨特而重要的歷史地位，與航母所體現的海上強國的作用和力量是相通的。

衛溫是誰？據史載衛溫為三國時東吳將領。西元230年2月吳主孫權派將軍衛溫、諸葛直等人率1萬餘名軍士組成的艦隊，從章安（今浙江省台州市）啟程，到達夷洲（今台灣），對當地進行開發經營。

在提寫這份建議前，元茂榮和西南政法大學國際法教授、浙江省東吳衛溫船隊遠航台灣基金會理事長潘國平等文化、歷史界學者進行了一些探討。他們一致認為，用衛溫命名首艘國產航母，是對歷史傳承的挖掘，可起到進一步推動兩岸和平發展的作用，也是以文化力量提振軍威，通過借鑒國際慣例，讓中國的世界軍事強國之路走得更接地氣。

以人名為航母命名在國際上有例可循，而第一艘國產航母的命名若能綜合考量歷史、政治、文化、軍事等因素，將體現出傳承至今的豐厚底蘊，也將展示中國長久以來對於地區穩定和平發展的堅定支持與貢獻。

(旺報)

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