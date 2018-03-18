土地公「頭牙」 林佳龍赴中市府轄區惠來里福德祠祈福

今天是土地公「頭牙」，台中市長林佳龍（中）到長惠來里福德祠祈求風調雨順、護佑市民。（盧金足翻攝）

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台中市政府位在台中市7期的土地公廟「惠來里福德祠」，市長林佳龍今天特別到中市府轄區惠來里福德祠祈福。（盧金足翻攝）

台中市政府位在台中市7期的土地公廟「惠來里福德祠」，轄區不只豪宅林立，里內重大建設、機關包括市政府、市議會、國家音樂廳、國稅局，大型百貨公司都在惠來里，不只官員連市議員都來向土地公拜拜，18日是農曆2月初2土地公生日，傳統民俗節日「頭牙」，台中市長林佳龍即率領民政局長周永鴻及民政局各主管代表，前往台灣大道市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽。

林佳龍表示，台中市正處大建設階段，市府與福德祠位處同一里，他祈求土地公護佑風調雨順、國泰民安，市民安康樂利，為響應環保，林佳龍不燒紙錢，以一炷心香表達敬意。

林佳龍表示，今天大家來敬拜，福德正神一定會保佑大家、有求必應。新的一年狗年旺旺，平安健康賺大錢；台中市作為宜居城市，無論是在治安、交通、水利、環境、社會福利、托幼托老等相關建設與政策，讓市民獲得最好的照顧。

台中市目前已是台灣第二大城，市容景觀與發展也愈來愈現代化，像是柳川、綠川的成功整治，帶動舊城新生，相信許多老台中人內心都相當高興，年輕人也踴躍前往打卡。

林佳龍說，市政除由市府與市民共同努力，土地公等在地信仰也像地方里長、市長一樣，保佑市民，護佑城市有良好發展，祈求福德正神保佑市民更幸福美滿。

民政局長周永鴻表示，台灣習俗每逢農曆初2和16日都會祭拜土地公稱為「做牙」，農曆年過後的第1次做牙，也就是農曆2月2日這一天，被稱為「頭牙」，也是土地公的生日，這天深受民眾重視，所以土地公廟這天的香火也會格外鼎盛。

為響應環保，周永鴻也呼籲祭祀時秉持「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」的精神，向土地公上香獻禮。

(中時)

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