與台灣第一美人有段短命婚 李敖最後願望和解胡因夢

李敖和胡因夢有過115天的短暫婚姻。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

李敖今(18日)早因腦幹腫瘤於北榮辭世，享壽83歲，回首他的一生，出版過上百本作品，風流倜儻的他，有過2段婚姻，其中和「台灣第一美人」胡因夢的115天婚姻最為轟動，最後情定小30歲的妻子王小屯。

當時44歲的李敖和26歲的胡因夢見面，就對她展開熱烈追求，大讚她「又漂亮又漂泊，又迷人又迷茫，又傷感又性感」，為了她更和當時女友劉會雲分手，並拿210萬元當補償費，才子佳人組合轟動一時，後來兩人結婚，不過婚姻僅維持115天就破局，去年兩人離婚協議書曝光，內容寫道「今後有關財產問題，無任何關係，男婚女嫁各不相干」，再掀起話題。

而他與現任妻子王小屯相遇公車站，當時她在公車站牌前看李敖的書，李敖恰巧經過被吸引，寫了情詩送她，不過兩人相差30歲，女方父母一度反對這段戀情，但王小屯撂狠話：「如果不嫁給李敖，我就一輩子不嫁」，父母才點頭答應，婚後育有一對子女李戡和李諶。

李敖去年曾透露將與陸媒合作，推出訪談節目《再見李敖》，向世界告別，經紀人更公開他的親筆信，希望在最後時間裡，能和家人、友人跟仇人再見一面做個告別，而節目預計會請陳文茜、宋楚瑜和與他有過3個月夫妻緣的胡茵夢擔任來賓，現他病逝，節目是否已開拍尚待確認。

(中時電子報)

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