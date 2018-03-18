中央評比全台空汙改善 中市勇奪「績優」

2018年03月18日 13:49 中時 盧金足

中央評比全台空汙改善，台中市獲「績優」肯定。（黃國峰攝）

台中市繼2016年台中市在秋冬空汙季協調公私場所降載削減率8.7％為6都第1，獲行政院環保署頒發1000萬獎金後，環保署公布2017年直轄市、縣(市)政府執行空氣品質維護及改善工作績效展現成果，台中再度獲得直轄市組「績優」，環保局長白智榮強調，改善空汙是長期的工作，空汙成因多元，受地形、氣候、汙染源的改善等影響，距2020年達成國家空氣品質標準每立方米15微克的目標，剩關鍵5微克。

市府環保局表示，感謝中央看見台中市政府在防制空汙的用心努力，也感謝市府團隊為改善空氣品質付出的辛勞，未來將持續積極落實相關作為，追求更高空氣品質目標。

環保署每年皆會針對各縣市環保機關執行各項環境保護工作績效進行評比，日前公布2017年執行空氣品質維護及改善工作績效展現結果，台中市在直轄市組獲得「績優」獎項。

環保局指出，台中市繼2015年獲得台灣環境保護聯盟及台灣看守協會等環保團體評定為5A級肯定後，2016年在「公害防制、環境保護施政」，「土地使用之保護及環境管理、永續有關議題」及「綠色運輸」等四項分組中，再獲該團體評定有三組獲得A級肯定，全國第一。

這次再度獲得「績優」成績，顯示台中市積極改善空汙展現初步成果屢受環保團體及中央肯定，市府積極推動的各項汙染管制措施，對空氣品質改善發揮實質效果，希望各界繼續支持市府空汙管制政策。

環保局長白智榮表示，市長林佳龍上任後，市府即邀集專家學者、環保團體跨局處成立「空汙減量小組」，擬訂並推動86項減量行動方案，期許台中要當空汙改善的領頭羊，目前也已收到初步改善成效。

根據環保署監測資訊，台中PM2.5年均值從2104年每立方米27微克，下降到2017年底每立方米20.2微克，減少近6.8微克，距離國家空氣品質標準15微克也僅剩約5微克；台中2017年PM2.5年均值較2016年降幅更達11.4％，改善幅度全國第一；「紫爆天數」市府也沿用較嚴格的舊制統計標準認定，2014年紫爆87天，2105年降為69天，2016年50天，2017年更下降至24天，改善幅度72.4％。

白智榮強調，改善空汙是長期的工作，空汙成因多元，包括受地形、氣候、汙染源的改善等影響，距2020年達成國家空氣品質標準每立方米15微克的目標，剩關鍵5微克，市府將持續執行各項管制策略，讓台中空氣品質愈來愈好。

(中時)