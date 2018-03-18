2018年03月18日 13:22 中時 謝瓊雲

退休女警林雪敏規畫退休生活既充實又精彩，愛喝咖啡的她不僅通過國際烘豆師認證，為了打造理想中的夢幻田園，誤打誤撞成為造園景觀師。（謝瓊雲攝）

退休女警林雪敏愛喝咖啡，去年通過國際烘豆師認證，今年一月收到正式的證書。（謝瓊雲攝）

退休女警回歸田園 植樹造林分享咖啡香 （影/謝瓊雲攝）

從警28年半的林雪敏，3年前自彰化縣警局刑警大隊退休，全心規劃退休生活，先考取庭園造景景觀師證照，年初再挑戰成功取得SCA國際精品咖啡協會烘豆師認證，在自己打造的田園裡與咖啡同好分享咖啡香。

林雪敏原本在公路警察局服務，1992年婚後調回彰化縣，個型活潑外向的她厭倦保安隊業務承辦的沉悶生活，4年後主動轉調刑大，是少數直到退休前夕都還在偵辦案件的女刑警。

逾20年刑警生涯，從毒品案、重利、詐欺，到暴力討債組織犯罪等，直到退休前一刻，她手上還經手2件治平案件，某天在家中不慎從樓梯間摔落受傷，才驚覺不能持續生活在高壓之中，決定早早退休。

在夫婿鼓勵下，愛喝咖啡的她6年前開始嘗試自己烘豆子，兩人在埔鹽鄉老家買了2分地，準備退休後回歸田園；卻因不忍綁鋼筋灌水泥破壞農地，她一退休就去受訓，誤打誤撞成為造園景觀師，親自設計貨櫃屋3D圖請工程師按圖施工，還以植草磚排水層等環保資材、生態工法打造前院，後院則種植4百棵台灣真柏與黑松。

林雪敏笑說，原本丈夫很期待她退休一起享受恬淡生活，沒想到她退休3年來的生活比辦案時更加忙碌緊湊；年初取得國際烘豆師證照後，貨櫃屋成為她的工作室，與更多咖啡同好、老饕們，分享咖啡香。

(中時)