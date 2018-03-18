國際名鋼琴家胡瀞云免費「大師班」 3／25新竹縣登場

2018年03月18日 13:03 中時電子報 張怡文

有孩子在學鋼琴的新竹家長們注意囉！世界頂尖的鋼琴家胡瀞云應民國黨主席徐欣瑩邀請，3月25號將到新竹縣舉辦大師班，開放4個名額由胡瀞云親自免費指導、現場也提供600個名額旁聽，讓新竹愛音樂的學子與民眾都有機會一同向大師學習，開拓音樂視野及演奏技巧。

胡瀞云2008年曾在有「音樂界奧林匹克」之稱的「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」上，打敗二百多名國際頂尖鋼琴家，榮獲當年度最高獎項，及最具觀眾人緣獎；2009年再奪得「紐約演奏藝術家國際大賽」鋼琴組首獎，是享譽國際的知名鋼琴家，堪稱是音樂界的台灣之光。

而所謂「大師班」，更是所有學習音樂者共同的嚮往。在大師班內，甄選生在台上演奏完畢後，就可接受國際深具名望的音樂大師一對一指導，學習到大師的演奏心法與技巧，可謂「站在巨人肩膀上看得更遠」。同時，現場會開放旁聽席，整場下來，旁聽者也都可以學到五、六首曲子，對孩子來說，是個增廣見識的好機會。

徐欣瑩辦公室表示，徐主席希望能讓新竹縣的鋼琴人才，除了單純參加音樂會外，還能近距離聽到大師指導，這次特別請好友胡瀞云回台，歡迎喜愛音樂的民眾一同蒞臨。本次活動將於3月25日下午3點，在竹東的樹杞林文化館登場，指導生請於20日24:00前完成報名手續，旁聽生則是線上填表報名，額滿為止，詳情請至活動網頁（http://act.shesinging.tw/2018/chingyun/）或「徐欣瑩」臉書粉絲專頁查詢。

(中時電子報)