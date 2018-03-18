吳念真與米克斯登台 《人間條件》共倡動保

2018年03月18日 13:24 中時 盧金足

導演吳念真（右二）與劇組人員共同擔任米克斯推廣大使，呼籲民眾從生活實踐動物保護觀念。（圖／台中市府提供）

來自台中市動物之家的3隻狗上台並與劇組人員互動，發揮宣傳動保效果。（圖／台中市府提供）

自己也愛養狗的導演吳念真，昨晚在綠光劇團《人間條件》開演前，與劇組人員共同擔任台中市米克斯推廣大使，一起與來自台中市動物之家PUMA、Q寶與嘿煤三隻狗上台，呼籲飼主做個「愛心、恆心、責任心、同理心、公德心」的五心好主人，從生活實踐動物保護觀念。

有「國民戲劇」稱號的綠光劇團《人間條件》系列，昨晚首度在台中圓滿劇場盛大演出，吸引超過2萬5000人觀賞。

與吳念真相識多年，同時也是挺挺動物生活節的主辦人劉偉蘋，安排邀請來自台中市動物之家的3隻狗，包括PUMA、Q寶與嘿煤上台並與劇組人員互動拍照，作品將於2018挺挺動物生活節展出。

動保處表示，這3隻狗原本是流浪的混種犬，各自有不同的命運來到台中市動物之家，經過園區同仁悉心照料下變身，一改之前流浪落魄的神情，成為暱稱「米克斯」狗狗，自信有禮貌，模樣超萌，吸引現場觀眾的目光。

由於在動物收容所不易被青睞被認養的犬隻，大多是流浪的混種犬，動保處導入寵物犬正向訓練課程，多方爭取與民間合作機會，全力幫助混種犬順利回到「人類的家庭」，也成為全國最早引進正向訓練犬隻的收容所。

動保處指出，今年是狗年，台中米克斯也來追劇「討拍」，呼籲飼主做個「愛心、恆心、責任心、同理心、公德心」的五心好主人，同時身為好主人也要必備六大條件「要寵登、要絕育、繫狗鍊、好教養、不放養、不棄養」，盼民眾共同響應，一起讓台中市更加友善溫暖。

(中時)