「海嘯揮棒吧！」文大學生為少棒隊募資辦演講

文大學生發起募資活動，盼幫助長濱國小少棒隊。(本報資料照)

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中時電子報

台東縣長濱國小少棒隊九年前解散，直到2016年再度成軍，但偏鄉資源有限，直接影響小球員的發展，關懷偏鄉議題的文化大學大眾傳播系學生，製作《海嘯揮棒吧》畢制，發起募資活動，期許替小球員辦三場演講，帶給他們不同視野的思考。

長濱國小在日治時期，名為「加走灣蕃人公學校」，是台東縣長濱鄉歷史最悠久的學校，1930年就有少棒隊，也是統一獅球星陳鏞基的母校。但九年前因少子化及學校政策，宣布解散，前年2016年1月才重組；目前長濱國小全校約105人，有38人是少棒隊。

長濱少棒隊雖重啟不久，不過今年一月的富邦盃少棒邀請賽，就拿到軟式組第二，二月紅葉小巨人盃也得到第四，表現不俗。然而，文大學生發現，這些小球員逐漸面臨升學，之後是否要打球，抑或是走向其他條路發展，成為一個問題。

因此，文大學生透過畢制《海嘯揮棒吧》，發起募資活動。他們帶小球員們北上，3月17日到台北看職棒熱身賽，同時分別在長濱國小跟台北，舉辦三場演講。演講會在長濱國小辦兩場、在台北辦一場，邀請分別來自不同領域的演講人，跟小球員分享人生歷練。

第一場邀請「新台灣人」戴維斯(Quincy Davis)分享運動跟教育兩者缺一不可的理念；第二場邀台灣「閃電盲人棒球隊」球員跟小球員互動，讓他們體會盲人棒球，也學會知足。第一場已在2月27日進行完畢，第二場演講則是於今天在台北展開，隨後就返回台東。

接著第三場，文大學生預計安排在4月，會找來「台灣運動傷害防護學會」防護員到長濱國小，指導小球員關於運動傷害的處理跟預防。募款活動尚在進行，捐款後能得到帆布袋、明信片、貼紙，詳情請上https://www.flyingv.cc/projects/18646

(中時電子報)

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