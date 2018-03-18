拚全台首座星空保護區 合歡山有望設立「國際暗空公園」

2018年03月18日 14:49 中時 楊樹煌

合歡山是東亞地區最佳觀星地點，每年都吸引成千上萬的「追星族」前往觀星，南投縣政府應觀星族建議，決定與清境觀光促進會及中研院天文所等單位共同爭取設立「合歡山國際暗空公園」，並取得國際認證，以吸引更多國內外遊客到來，讓滿天星光成為南投縣觀光的新亮點。

合歡山是東亞地區最佳觀星地點，縣府秘書長洪瑞智（右）表示將在合歡山劃設出全台灣第1個「夜行生態與星空保護區」，讓滿天的星光成為南投觀光的新亮點。（楊樹煌攝）

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，清境及合歡美麗的星空，讓縣政府看到了觀光旅遊的新亮點！尤其南投縣是觀光大縣，把星空的自然景觀變成觀光資源，是非常新穎的旅遊概念！

台中市天文學會理事長林啟生表示，觀星活動不需要太多的人為開發與設施，只要控制光害汙染，讓環境維持最佳的自然的暗夜狀態，就兼具環保意識，並達成綠能減碳的概念。

目前台灣有2300萬人，卻有9成以上是居住在光害嚴重的地區，根本無法欣賞到美麗無汙染的星空夜景，因此星空景觀的價值備受矚目。

為推動觀星活動，發展觀光，縣府秘書長洪瑞智說，縣政府明年將劃設最靠近合歡山的鳶峰停車場，讓它成為全台灣第1個「夜行生態與星空保護區」，讓滿天的星光成為南投觀光的新亮點。

縣府並指出，未來的星空保護區將向整個合歡山延伸，朝「合歡山國際暗空公園」努力，並爭取國際認證，讓合歡山成為國際級、世界級的星空保護區，以吸引世界各國的遊客前來觀賞。

(中時)