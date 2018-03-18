等著歡喜搬新家！豐原區安康段社會住宅正取戶選屋完成

2018年03月18日 13:50 中時 盧金足

台中市豐原區安康段社會住宅即將交屋入住，17日於該共好社宅現場完成194戶正取戶看選屋作業。台中市住宅處表示，為期一週的看選屋作業，共有157戶完成選屋，尚有37戶未完成，其中有27戶未到場，10戶因個人因素已簽署放棄承租申請書，對於未完成選屋作業或未簽署放棄承租申請書的正取戶，將依序通知備取戶選屋。

住宅處指出，昨日正取戶看選屋作業，看屋民眾踴躍且整體報到秩序良好，對於後續入住程序，提出許多問題及建議，服務人員詳加解答或將作為後續其餘社宅規劃的設計參考。

由於許多民眾對於台中市第一處共好社宅充滿好奇，因此昨日上午開放基本房及樣品屋提供參觀，住宅處也邀請樣品屋家具、家電平台廠商到場介紹豐原區安康段社會住宅承租戶的家具及家電專屬方案，提供住民更多選擇及優惠。

住宅處提醒，近期將陸續發文通知分批點交、簽約及公證作業的時間，提醒各完成選屋的正取戶，務必於當日以前完成第一期租金、保證金及汽機車位清潔費等繳納。

如有重大原因無法於公文所定期日到場者，請先向住宅處提出簽約及公證展延申請，展延時間以1個月為限。如未完成上述各作業程序者，視為棄權，並依序通知備取戶辦理承租作業，以保障備取戶權益。

(中時)