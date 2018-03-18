李敖從政之路：史上最低得票的總統候選人

圖為知名作家李敖。(本報系資料)

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中時電子報

知名作家李敖在今(18日)上午10時59分離世，結束傳奇的一生。如果要說他幹過什麼驚天動地之事，大概就是參選過中華民國總統，還創下國史最低得票紀錄。

李敖曾參選過總統、立委與台北市長，在選舉場合留下一抹身影。話說他第一次參選，就直接挑戰總統大位，2000年被新黨提名與馮滬祥搭檔參選。在政見上支持統一，主張兩岸舉行和平談判，實行「一國兩制」，但過於極端，僅獲16782票，得票率0.13%，輸給無黨籍參選人許信良，成為中華民國總統直選以來最低得票候選人。

2004年立法委員選舉，李敖採用「不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部」的方式，憑知名度以得票數33922、得票率5.77%當選，成為台北市第二選區得票數最低當選人。任內常有脫序行為，例如秀裸照、亮刀，甚至噴射催淚瓦斯。

2006年適逢地方選舉，李敖以參選台北市長的方式宣揚政治理念，但僅獲7795票、得票率0.61%；2007年，李敖開始投入隔年的立委選舉，宣布成立政黨「中國智慧黨」，並提出十點政治理念，最後敗給國民黨的賴士葆。

2012年，李敖代表親民黨出戰台北市第8選區（文山區），再度與國民黨的賴士葆對壘，他聲稱邀揭發時任總統的馬英九貪污之真相，但最終仍以9436票、得票率5.08%，慘敗給宿敵賴士葆，這也成為了李敖的最後一次選戰。

(中時電子報)

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