走訪「到不了的祕境」！台鐵郵輪式列車「仲夏寶島號」26日開賣

台鐵郵輪式列車「仲夏寶島號」將於6月22日、30日及7月7日分別開行三梯次，有3天2夜的旅遊行程，首梯車票26日開賣。（台鐵提供）

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為推展鐵道旅遊，台鐵將於6月22日、30日及7月7日分別開行三梯次，3天2夜花東郵輪式列車，將由CT270型蒸汽機車牽引莒光號車廂，沿線停留傳說中到不了的祕境「山里車站」、圍繞稻田間的「關山車站」、以特色原木打造的「池上車站」及被稱作大地糧倉的「富里車站」，最後抵達玉里車站。

台鐵表示， CT270型蒸汽機車與日本C57型機車同為姐妹車型，在日據時期擁有「速度之王」的美名，承載著台灣鐵道的歷史記憶，此次牽引「仲夏寶島號」，馳騁於花東縱谷，預計將吸引大批鐵道迷朝聖，以及暑假期間欲安排親子行程旅客的關注，民眾想要感受復古鐵道風情，敬請把握機會。

「仲夏寶島號」票價依行程有10,400元、11,250，11,950元票價（孩童、敬老票另有優惠），行經南迴線及宜花東線，住宿都是高級飯店，讓遊客享受搭火車輕鬆旅遊。

台鐵局為便利民眾及早安排假期，這次每趟行程售票日期特別提前於出發日3個月前開賣，首梯「仲夏寶島號」花東旅售票日期為3月26日上午9時，二、三梯次分別為4月2日9時、4月9日9時，訂票及行程資訊請參閱網頁，或洽協力廠商易遊網旅行社。上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，仍以台鐵局官網公告資訊為準。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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